Laâyoune à l’heure de la 6è édition de l’Université d’été en aéronautique “SKILL-UP’24”

mercredi, 3 juillet, 2024 à 19:42

Laâyoune – Les travaux de la 6è édition de l’Université d’été en Aéronautique “SkillUP’24” se poursuivent à l’École supérieure de technologie à Laâyoune, en présence d’universitaires et d’ingénieurs marocains et étrangers.

Initiée par le Réseau d’experts marocains d’Amérique du Nord en aéronautique (EMAN Aerospace), l’Université Ibnou Zohr (UIZ) et le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), cette manifestation scientifique (1-6 juillet), a pour objectif de transférer des compétences pointues aux étudiants, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens et cadres d’entreprises souhaitant approfondir ou mettre à jour leurs savoirs dans les différentes disciplines de l’aéronautique.

Organisée en partenariat avec le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) à travers le programme Forum international des compétences marocaines à l’étranger (FINCOME), sous le thème “Les compétences marocaines d’ici et d’ailleurs. Ensemble pour développer un savoir-faire de pointe en aéronautique au Maroc”, cette rencontre réunit quelque 16 experts membres du Réseau opérant pour la plupart au sein de grandes entreprises et institutions de recherche et d’enseignement au Canada, aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis, en France et au Maroc.

Outre le transfert du savoir et l’émergence de nouvelles compétences et expertises, cette initiative aspire à promouvoir la création d’un espace d’échange renforçant les collaborations entre les acteurs académiques et économiques du secteur de l’aéronautique au Maroc et les compétences marocaines opérant dans ce secteur à l’étranger.

S’exprimant à cette occasion, le président du Réseau EMAN Aerospace, Rachid Moudrik a souligné que cet événement vise à renforcer les compétences des ingénieurs et étudiants chercheurs et de leur présenter les dernières avancées technologiques dans le domaine de l’aéronautique.

M. Moudrik, a également indiqué cette manifestation est marquée par l’organisation des workshops animés par des experts marocains à l’étranger et centrés sur l’intelligence artificielle dans le domaine aéronautique, au profit des professeurs universitaires et des étudiants.

De son côté, Khalid El Morabit, chargé de mission auprès du président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), a noté que l’objectif de cet événement est de contribuer positivement à la dynamique que connaît le Royaume en aéronautique, mettant l’accent sur le rôle catalyseur que joue le CCME dans la dynamique de l’écosystème de mobilisation des compétences marocaines du monde et de facilitation de leurs initiatives, partant du fait que la communauté marocaine à l’étranger est un vivier considérable de talents et d’expertises.

Dans ce sillage, M. El Morabit a souligné la nécessité de tenir compte des mutations profondes qui ont marqué la communauté marocaine à l’étranger au long des dernières décennies, notant au passage la part importante des femmes dans cette communauté et l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes nés et socialisés dans les divers pays d’immigration.

Ces mutations appellent à un renouvellement des politiques publiques à l’égard de cette communauté, a-t-il poursuivi, mettant en relief le rôle central des collectivités territoriales, notamment des régions, dans le renforcement de la contribution des Marocains du monde au développement de leurs territoires.

Dans ce cadre, il a rappelé le mémorandum d’entente signé entre le CCME et l’Association des régions du Maroc en octobre 2023, qui préconise l’instauration des mécanismes régionaux de facilitation de la participation des compétences marocaines du monde au développement des régions, notamment dans les domaines relevant de leurs Plans de développement régionaux (PDR).

Il a aussi souligné que sur le plan prospectif, le CCME recommande de passer à terme d’une politique de mobilisation des compétences marocaines établies à l’étranger à une stratégie nationale d’attractivité des compétences et talents du monde et cela dans un contexte global marqué par une compétition mondiale de captation de ces talents.

Au programme de cet évènement figurent des ateliers en intelligence artificielle appliquée en aéronautique, des visites à des unités industrielles et des séances de coaching et de tutorat au profit des étudiants, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens et cadres d’entreprises.

En outre, les participants à l’Université d’Eté “Skill Up-Aero 2024”, vont aborder une série de thématiques liées notamment au développement de l’aéronautique, le rôle de l’intelligence artificielle dans l’industrie aéronautique, le management et l’électronique en aéronautique et la qualité du management en industrie aéronautique.

A noter que la 6è édition de l’Université d’été en aéronautique “SKILL-UP’24” s’est également tenue du 24 au 29 juin à la Cité de l’Innovation Souss Massa à Agadir.