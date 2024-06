Laâyoune/INDH: Plus de 600 bénéficiaires des campagnes de sensibilisation sur la santé de la mère et de l’enfant

samedi, 15 juin, 2024 à 17:06

El Marssa (Province de Laâyoune) – Quelque 622 personnes ont bénéficié des prestations d’une série de campagnes de sensibilisation axées sur la santé de la mère et de l’enfant.

Cette action à fort impact social a été initiée par le Comité provincial de développement humain (CPDH) de Laâyoune, en coopération avec l’association “Tika” pour le soutien de la femme et de l’enfant en situation difficile et la Délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale, dans le cadre des célébrations marquant le 19è anniversaire de l’INDH, sous le signe “Les mille premiers jours, fondement de l’avenir de nos enfants”.

Cette initiative s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre du quatrième programme de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) portant sur “L’impulsion du capital humain des générations montantes”, notamment l’axe relatif à la santé maternelle et infantile.

Cette action solidaire qui a profité à 383 femmes et 239 enfants, vise aussi à contribuer à la promotion de l’accès des mères et des enfants au droit à la santé et à permettre à cette catégorie de bénéficier d’examens médicaux spécialisés.

En outre, ces campagnes de sensibilisation ont porté sur la vaccination des enfants et la vérification du carnet de vaccination, en plus des examens en gynécologie au profit de 190 femmes et des examens médicaux à 62 enfants, ainsi que des compléments alimentaires au profit de cette catégorie.

A cette occasion, les femmes ont été sensibilisées à l’importance de promouvoir une culture diététique saine et équilibrée en particulier lors de la période de grossesse, à l’encouragement de l’allaitement maternel exclusif notamment au cours des six premiers mois, outre la diversification de l’alimentation des enfants et la poursuite de l’allaitement jusqu’à l’âge de deux ans.

Dans une déclaration à la MAP, l’infirmier chef au centre de santé de deuxième niveau “Alwifaq” à Laâyoune, Saida Anddam, a noté que ces campagnes de sensibilisation ont mis en avant l’importance du suivi médical de la femme et du nouveau-né après accouchement, d’autant plus qu’elles ont permis aux femmes de promouvoir les meilleures pratiques en ce qui concerne la nutrition infantile, l’allaitement maternel exclusif et l’amélioration des pratiques d’alimentation complémentaire.

Dans cette lignée, elle a souligné l’importance de cette initiative qui représente une opportunité pour améliorer les connaissances et les meilleures pratiques concernant les comportements à préconiser pour le développement optimal de l’enfant durant les mille premiers jours de sa vie.

Pour sa part, Ali Itreb, cadre à la Division de l’Action sociale de Laâyoune, chargé du programme “Impulsion du capital humain des générations montantes”, a indiqué que sept campagnes de sensibilisation ont été organisées jusqu’à présent, ayant profité à plus de 600 femmes et enfants.

Ces campagnes de sensibilisation qui se sont déroulées dans les centres de santé de proximité et les centres sociaux, portent notamment sur la planification familiale, la santé reproductive, le suivi médical post-natal et sur l’importance des examens médicaux des femmes en période de grossesse et après l’accouchement dans un cadre médical contrôlé, a-t-il fait savoir.

A noter que le CPDH de Laâyoune, a mobilisé une enveloppe budgétaire estimée à plus de 203.500 Dirhams, durant la période allant de 2019 à 2023, ayant profité à environ 1.566 femmes et 402 enfants.

A rappeler que l’INDH dans le cadre de son approche novatrice et pragmatique basée des résultats palpables, s’engage de manière exemplaire pour s’inscrire dans les multiples efforts consentis à la faveur de l’amélioration des différents indicateurs inhérents à la santé de la mère et de l’enfant.