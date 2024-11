L’Académie Africaine des Sciences de la Santé, un projet “hautement structurant” (ministre)

samedi, 23 novembre, 2024 à 20:33

Dakhla – L’Académie Africaine des Sciences de la Santé (Africain Academy of Health Sciences/AAHS), lancée samedi à Dakhla, est un projet “hautement structurant” qui écrit une nouvelle page de l’histoire de la santé en Afrique, a indiqué le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui.

M. Tahraoui, qui intervenait lors de la cérémonie du lancement de cette Académie, a souligné que l’AAHS n’est pas seulement un projet mais c’est aussi “une vision de l’Afrique que nous voulons bâtir : une Afrique souveraine, qui mobilise ses talents et ses savoirs pour répondre à ses propres défis”.

Selon le ministre, elle est aussi “une ambition portée par des générations qui refusent la fatalité et s’engagent à transformer le potentiel de notre continent en réalité tangible, et une responsabilité partagée par nous tous – responsables publics, institutions académiques, professionnels et citoyens – pour inscrire la santé au cœur du développement humain et de la résilience collective”.

M. Tahraoui a également félicité la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé pour le choix de la ville de Dakhla, au cœur du Sahara marocain, pour abriter cette Académie, relevant que Dakhla est une passerelle entre le Maroc et l’Afrique et “un espace où convergent nos ambitions nationales et continentales”.

Cette région, riche de son identité et de son potentiel, illustre ce que le Maroc, sous le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a toujours défendu : une croissance inclusive qui ne laisse aucun territoire en marge, a-t-il souligné.

Il a, par ailleurs, fait savoir que l’AAHS répond à trois impératifs majeurs, à savoir la formation des leaders de demain, l’innovation et la fédération des énergies, notant que cette institution est appelée à devenir “un pôle d’excellence” qui rassemble les talents, mutualise les expertises et renforce la coopération Sud-Sud.

Cette entité est un espace où la solidarité africaine prend une forme concrète et où chaque partenaire – qu’il soit public ou privé, national ou international – trouve sa place pour contribuer au développement de la santé en Afrique, a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui, a fait savoir que l’AAHS, une initiative importante portée par la Fondation Mohammed VI des Sciences de la Santé, s’inscrit pleinement dans la vision du Royaume du Maroc, guidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour faire du Royaume “un catalyseur de la coopération Sud-Sud et un acteur clé dans le renforcement des systèmes de santé africains”.

Dans une allocution lue en son nom par M. Mohamed Khalfaoui, le secrétaire général du ministère, M. El Midaoui a affirmé que cette Académie est un véritable pont entre les différents pays du continent, un laboratoire d’idées et une plateforme d’actions et d’échanges pour améliorer la santé publique à travers des initiatives adaptées aux défis spécifiques de chaque pays africain.

Pour le ministre, le lancement aujourd’hui de l’AAHS est “la preuve de notre engagement commun : celui de placer la science, la recherche et l’innovation au service du bien-être et du développement durable de notre continent”.

Et M. El Midaoui de souligner que “nous sommes persuadés que la création de l’Académie Africaine des Sciences de la Santé marque une étape décisive dans le développement de la santé en Afrique”.

“A travers cette Académie, nous affirmons notre engagement en faveur d’une coopération renforcée entre les nations africaines pour un accès équitable aux soins de santé pour toutes et tous et pour un meilleur avenir de nos nations”, a-t-il conclu.