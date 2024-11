L’Académie Africaine des Sciences de la Santé, un projet stratégique pour le développement de la santé sur le Continent (Pr Belyamani)

samedi, 23 novembre, 2024 à 19:42

Dakhla – L’Académie Africaine des Sciences de la Santé (African Academy of Health Sciences/AAHS), lancée samedi à Dakhla, est un projet stratégique pour le développement de la santé en Afrique dans un cadre d’intelligence collective, a souligné le Président Directeur Général de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, Pr Lahcen Belyamani.

Impulsée par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, l’AAHS, dont le siège est à Dakhla, “cœur stratégique de notre cher continent, symbolise notre engagement envers une Afrique unie, solidaire et souveraine en matière de santé”, a affirmé Pr Belyamani, dans une allocution lue en son nom par Pr Youns Bjijou, directeur délégué de la Fondation, en présence notamment d’experts africains dans le domaine de la santé.

Ainsi, l’AAHS entend être “un catalyseur de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation et un espace d’intelligence collective où experts, chercheurs et institutions se réuniront pour créer des synergies entre nos pays afin de répondre de manière plus coordonnée et plus efficace aux défis sanitaires de notre Continent”, a-t-il poursuivi, ajoutant que “nous consoliderons ensemble la coopération sud-sud dans le cadre d’un leadership africain”.

En travaillant ensemble, a-t-il insisté, “nous pouvons faire de l’Académie Africaine des Sciences de la Santé une plateforme de réflexion, de collaboration et de diffusion des connaissances, permettant de renforcer nos systèmes de santé et d’offrir à nos citoyens un avenir plus sain et plus prospère”.

“Nous avons un rôle crucial à jouer dans l’élaboration des politiques publiques de santé et dans la création d’un environnement favorable à l’innovation scientifique”, a indiqué Pr Belyamani, rappelant les enjeux de santé publique en Afrique qui sont multiples, complexes et souvent urgents.

Et de conclure : “Notre projet à tous repose sur la conviction que seul un travail collectif, solidaire et collaboratif peut permettre de relever les défis majeurs qui se posent à nous. Ensemble, construisons les ponts pour une Afrique unie, solidaire et souveraine, où un système de santé moderne, efficace et accessible à tous deviendra une réalité”.

L’Académie Africaine des Sciences de la Santé ambitionne de promouvoir l’excellence et l’innovation en stimulant la recherche et développement dans le domaine de la santé, la création d’un espace d’échange et de collaboration, la contextualisation des résultats et l’adaptation des recommandations aux réalités africaines et l’encouragement de la recherche multicentrique.

Elle tend aussi à promouvoir l’excellence dans l’enseignement, à identifier les formations adaptées aux besoins de l’Afrique et à intégrer les nouvelles technologies.

Il s’agit aussi, selon les initiateurs du projet, de fédérer les compétences pour une meilleure santé en Afrique, à travers notamment des réseaux d’experts africains, des stratégies coordonnées et des recherches internationales ainsi que la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques.

L’AAHS, qui s’étendra sur une superficie de 47 ha et abritera 3.000 étudiants, a également pour objectifs de nouer des partenariats stratégiques et mettre en place un Big Data et un Observatoire africain ayant pour but de collecter et analyser les données pour éclairer les décisions.

La cérémonie de lancement de l’Académie s’est déroulée en présence notamment du ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Amine Tahraoui, du Secrétaire général du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Mohamed Khalfaoui, de l’Ambassadeur-Directeur Général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale, Mohamed Methqal et d’autres personnalités.