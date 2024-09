L’Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation Civile fête ses lauréats

mercredi, 11 septembre, 2024 à 12:08

Casablanca – L’Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation Civile (AIAC) basée à Nouaceur a organisé mardi une cérémonie en l’honneur des promotions des années 2021-2022 et 2022-2023 qui comptent 303 lauréats dont 28 étudiants africains.

Les lauréats se répartissent comme suit : 27 ingénieurs en contrôle de la navigation aérienne, 17 ingénieurs en électronique de la sécurité de la circulation aérienne, 54 ingénieurs en génie électrique, électronique et télécommunications, 114 ingénieurs en génie informatique et 91 en génie industriel et productique.

Dans une allocution, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil a félicité les lauréats pour les diplômes décrochés après des années d’efforts et d’assiduité sous l’encadrement d’enseignants hautement qualifiés, assurant que le taux d’emploi est de 100 % pour la promotion 2021-2022 et de 98 % pour celle de l’année académique 2022-2023.

Et de souligner l’importance accordée par le gouvernement à la promotion du secteur de l’aviation civile à l’appui d’une formation qualifiante visant à tirer vers le haut le niveau des compétences des ingénieurs formés.

Il a, à ce propos, mis en avant l’excellence de la formation dispensée par l’AIAC, en phase avec les normes internationales et à l’appui des technologies le nec plus ultra.

Le ministre a également évoqué la volonté de renforcer les partenariats, notamment avec l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et ce, en vue d’être toujours au même niveau des normes internationales en vigueur en matière de formation.

Outre la formation initiale basée sur les meilleures techniques, le ministre a aussi mis l’accent sur les programmes de formation continue visant à permettre au personnel de rester en phase avec les nouveautés dans le domaine et ce, dans l’objectif de booster la compétitivité du secteur et répondre aux défis posés et à la demande du marché.

Pour sa part, le directeur de l’AIAC, Mohamed El Wafiq, a passé en revue les grands faits marquant l’existence de cette académie depuis sa création en 2000, indiquant que le nombre des lauréats à ce jour se chiffre à 1.673 dans les cinq filières dispensées.

Un succès de formation qu’il explique, entre autres, par la mobilisation et l’abnégation de l’ensemble des cadres pédagogiques et administratifs, le soutien et l’accompagnement du ministère du Transport et de la Logistique ainsi que les équipements pointus mis à la disposition des étudiants au sein de l’Office National des Aéroports (ONDA).

Autant de facteurs qui ont permis à cette académie de s’illustrer sur le plan continental et aussi de nouer des partenariats importants avec le tissu industriel et technologique ainsi que de prestigieuses institutions de formation et de recherche nationales et internationales, a-t-il dit.

Il a révélé, à ce propos, que plus de 50 étudiants de cette Académie ont rejoint les grandes écoles d’ingénieurs françaises, faisant état de la formation de 28 étudiants tchadiens dans la filière de contrôle de la navigation aérienne et ce, dans le cadre de la politique de coopération Sud-Sud prônée par le Royaume.

Cette cérémonie de sortie a été marquée par la signature de quatre conventions entre la Société d’exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam) en Côte d’Ivoire, le groupe industriel et technologique français Safran, le Crédit du Maroc ainsi que l’Université Hassan II à Casablanca. Objectif : tirer encore vers le haut le niveau de la formation de l’AIAC.