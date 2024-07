L’Agence Bayt Mal Al-Qods fournit un package de plateforme d’e-learning à l’Université Al-Azhar de Gaza

vendredi, 26 juillet, 2024 à 21:15

Casablanca – L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a annoncé, vendredi à Casablanca, la livraison d’un package de plateforme d’enseignement à distance destiné à l’Université Al-Azhar de Gaza, visant à assurer la continuité pédagogique malgré les circonstances difficiles que traverse la bande de Gaza.

Cette initiative a été dévoilée à l’occasion de la clôture de la première promotion du programme d’incubation de startups dans le domaine de l’innovation (BMAQ Innovation HUB), au profit des jeunes d’Al-Qods.

Dans une allocution, le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a affirmé que ce soutien crucial à l’Université Al-Azhar de Gaza, s’inscrit dans la continuité des efforts distingués et constants de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, visant à venir en aide au peuple palestinien.

Il a précisé que “ce package contribuera à la mise en œuvre d’un projet de développement d’une plateforme intégrée d’e-learning permettant aux étudiants de l’Université de poursuivre leurs études”.

L’aide comprend également, selon M. Cherkaoui, le paiement des frais universitaires dus par les diplômés de l’Université affiliés à la Faculté Hassan II des Sciences Agronomiques et Environnementales (relevant de l’Université Al-Azhar de Gaza), et la contribution au financement des frais au profit des étudiants de cette même faculté inscrits pour le premier semestre 2023/2024 et utilisant l’enseignement en ligne depuis le 01/06/2024.

“Au nom du peuple palestinien, et particulièrement des habitants de Gaza qui souffrent actuellement de l’agression israélienne ayant détruit tous les aspects de la vie et causé de nombreux martyrs et blessés, je tiens à exprimer notre profonde gratitude. L’Université Al-Azhar, comme de nombreuses institutions, a été gravement touchée, avec la destruction de la plupart de ses bâtiments”, a souligné, pour sa part, Dr. Khalil Abou Foul, président de l’Université Al-Azhar de Gaza, un établissement d’enseignement supérieur créé en 1991 et qui compte 12 facultés.

Dans une déclaration à la presse, M. Abou Foul a indiqué que “dans ces circonstances difficiles, nous sommes reconnaissants envers le Royaume du Maroc et Sa Majesté le Roi, qui se tiennent toujours aux côtés du peuple palestinien”.

Il a été procédé, à cette occasion, à la présentation de la solution d’e-learning fournie par l’Agence Bayt Mal Al Qods, incluant la mise en place des serveurs et la sauvegarde des données des étudiants et de l’Université, faisant ainsi fonctionner les systèmes d’enseignement en ligne avec fiabilité et sécurité et garantissant la continuité du processus éducatif sans interruption.

Par ailleurs, cette cérémonie a été marquée par la remise de subventions financières aux start-ups ayant participé à la première promotion, ainsi que par l’annonce du lancement de la deuxième promotion du programme d’incubation.

“C’est un grand plaisir pour nous de voir les fruits des efforts de ces jeunes Palestiniens ambitieux qui ont travaillé dur et avec dévouement tout au long du Programme”, a déclaré, à ce propos, M. Cherkaoui, soulignant que “le programme d’incubation de startups dans le domaine de l’innovation ‘BMAQ Innovation HUB’ vise à soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat dans les domaines de la technologie et de la numérisation, en mettant l’accent sur le renforcement des compétences des jeunes et en offrant des opportunités pour développer leurs idées et leurs projets”.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie numérique 2024-2027 de l’Agence, lancée à Casablanca le 27 mai dernier et initiée sous le thème: “Le développement numérique au service du développement économique et social à Al Qods”.