L’Agence Bayt Mal Al Qods inaugure à Casablanca un incubateur de startups destiné aux jeunes Maqdessis

lundi, 27 mai, 2024 à 20:50

Casablanca – L’Agence Bayt Mal Al Qods, relevant du Comité d’Al Qods présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a inauguré lundi à Casablanca un incubateur de startups dans le domaine de l’innovation (BMAQ Plus) destiné aux jeunes entrepreneurs Maqdessis.

Inscrite dans le cadre de la stratégie numérique de l’agence, cette plateforme vise à garantir les moyens d’incubation des startups pour les jeunes et offrir de véritables opportunités d’intégration dans le marché d’emploi, le commerce électronique et le e-learning, outre la préservation de l’héritage culturel et civilisationnel de la Ville Sainte et la contribution à documenter et protéger le patrimoine humain d’Al Qods.

En effet, le lancement de cet incubateur de startups a pour objectif de rapprocher l’institution du secteur financier et des affaires, ainsi que des carrefours commerciaux et économiques, aériens et maritimes.

En détail, il s’agit d’un programme de protection du patrimoine culturel de la ville sainte, à travers la plateforme Maison du Maroc à Al-Qods, du projet de clinique psychologique numérique et le système de l’enseignement à distance, en coopération avec l’Université d’Al-Qods, la plateforme électronique pour le commerce social et solidaire “Dlala”, outre des applications “Hayya”, une plateforme éducative au profit des enfants et des adolescents maqdessis.

Dans une déclaration à la presse, le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui a indiqué que cette inauguration est marquée par l’accueil de dix startups dirigées par de jeunes palestiniens, notant que cela s’inscrit dans le cadre de la stratégie numérique de l’Agence.

Il a ajouté que l’inauguration de cette plateforme traduit les engagements de l’agence de continuer à servir la Ville Sainte et ses habitants conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité d’Al Qods, et de continuer à diversifier ses activités à impact direct et tangible sur la vie de la population palestinienne.

Dans des déclarations à la MAP, des jeunes maqdessis se sont félicités de cette opportunité offerte par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, leur permettant de concrétiser leurs projets et de pouvoir après coup émerger sur le plan arabe et même international.

Ils ont souligné que l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif œuvre, à travers cette plateforme, pour soutenir les jeunes palestiniens porteurs d’idées de projets dans divers domaines, les aider à développer ces projets et à améliorer leurs conditions de vie.

Pour la deuxième année consécutive, l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif participe au salon GITEX Africa, qui débute mercredi prochain à Marrakech, et y tiendra un stand pour présenter les entreprises palestiniennes qui bénéficient de l’incubateur de startups, ainsi que d’autres programmes et projets qui s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie numérique 2024-2027 de l’Agence.