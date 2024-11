Lancement des ateliers régionaux de formation et renforcement des capacités de la communauté éducative 2024-2025

mercredi, 20 novembre, 2024 à 18:34

Rabat – Le coup d’envoi des ateliers régionaux organisés par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, présidée par SAR La Princesse Lalla Hasnaa, a été donné le 20 novembre au niveau des académies régionales d’éducation et de formation (AREF) Fès-Meknès et de l’Oriental.

Ces ateliers visent à sensibiliser et former les communautés éducatives dans le cadre de l’édition 2024-2025 des programmes phares d’éducation au développement durable: le Programme Eco-Écoles et Jeunes Reporters pour l’Environnement (JRE), en parfaite continuité avec la thématique de l’atelier national “Innovation et Digitalisation: inspirer le changement dans l’éducation au développement durable”, indique un communiqué de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement.

Réalisés en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, ces ateliers, qui explorent les enjeux de l’innovation et de la digitalisation dans l’éducation au développement durable, se dérouleront au sein des 12 académies régionales d’éducation et de formation du Maroc.

Réparties en plusieurs jours, ils se poursuivront sur toutes les académies régionales jusqu’au 10 janvier 2025 au Sud du Royaume, au niveau des régions Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab.

Ces ateliers de trois jours sont destinés à renforcer les capacités des communautés éducatives impliquées dans les programmes Eco-Écoles, Jeunes Reporters pour l’Environnement et Global Schools, en valorisant les projets réalisés par les établissements lors des éditions précédentes, tout en initiant de nouveaux participants aux principes fondamentaux de ces programmes.

Les ateliers seront également l’occasion de partager les nouveautés des programmes EDD, notamment, l’intégration de l’intelligence artificielle comme outil de travail dans le cadre de la catégorie vidéo du concours JRE, permettant aux participants de se familiariser avec les nouvelles technologies et de les utiliser de manière innovante dans leurs créations.

Ils prônent aussi le renforcement du projet de jumelage au niveau international, avec un focus particulier sur la coopération Sud-Sud pour le programme Eco-Écoles, afin de favoriser les échanges et les bonnes pratiques entre les éco-écoles et les communautés éducatives du Sud, ainsi que l’ajout de thématiques transverses, telles que le sport, le patrimoine culturel outre le renforcement des thématiques liées à la biodiversité et à l’océan, pour élargir la portée des programmes et toucher des aspects essentiels de l’éducation au développement durable.

La première journée des ateliers sera dédiée à des sessions de sensibilisation pour les élèves des écoles publiques et privées récemment inscrites au programme Eco-Écoles, suivie d’une deuxième journée consacrée à la jeunesse marocaine, à travers des workshops interactifs pour les Jeunes Reporters pour l’Environnement. Lors de cette journée, ce sera également l’occasion de remettre les prix aux 73 jeunes lauréats et leurs encadrants du concours Jeunes Reporters pour l’Environnement pour la 22ème édition.

Ces sessions se termineront par une cérémonie de levée des Pavillons Verts, qui récompense les établissements scolaires ayant fait preuve d’un engagement exemplaire pour l’environnement tout au long des trois années scolaires.

Dans cette édition, la Fondation a mis l’accent sur l’innovation pédagogique, en introduisant au programme des animations interactives, adaptées à chaque tranche d’âge des participants et axées sur la présentation des nouveaux outils pédagogiques développés par la Fondation.

Pour les Jeunes Reporters pour l’Environnement, des ateliers pratiques seront organisés autour du thème du concours JRE 2024-2025, accompagnés de workshops spécialisés en reportage écrit, photographie et vidéo, animés par des experts du domaine.

Ainsi, l’édition 2024-2025 mettra un accent particulier sur l’innovation, la motivation et le partage d’expérience, créant un cadre propice aux échanges constructifs entre toutes les parties prenantes. Ces ateliers visent à renforcer l’impact de nos programmes tant à l’échelle nationale qu’internationale, en parfaite adéquation avec la feuille de route 2022-2026 du ministère de l’Éducation nationale “Pour une renaissance éducative”.