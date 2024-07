Lancement du 4è Prix de l’excellence culturelle et artistique destiné au personnel de l’éducation-formation

lundi, 15 juillet, 2024 à 16:57

Rabat – La Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation a annoncé le lancement de la 4ème édition du Prix de l’excellence culturelle et artistique destiné à la communauté éducative.

Mis en place en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, ce concours vise à “encourager les talents et les pratiques littéraires et artistiques parmi les fonctionnaires et les retraités du ministère”, indique la Fondation dans un communiqué.

Le genre littéraire retenu cette année est la poésie, souligne le communiqué, ajoutant que les candidats intéressés devront participer chacun par un poème en arabe, en dialecte marocain (Zajal), en amazigh, en dialecte Hassani, en français ou en anglais.

La date limite pour la soumission des candidatures est fixée au 30 septembre, fait savoir la même source, précisant que les dossiers de candidature peuvent être envoyés par voie postale au siège de la Fondation ou déposés auprès de son bureau d’ordre.

Le règlement du concours est disponible sur la page dédiée au Prix via le site web de la Fondation “fm6education.ma”. Une commission composée de professionnels de littérature et d’acteurs éducatifs sera désignée pour délibérer sur les candidatures reçues et sélectionner les œuvres finalistes.

Les résultats seront publiés au mois de décembre de cette année. Une cérémonie est également prévue pour la remise des prix, répartis comme suit pour chacune des 6 catégories susmentionnées : 1er prix (15.000 DH), 2ème prix (10.000 DH) et 3ème prix (5.000 DH).

La Fondation soutiendra également les gagnants en promouvant leurs œuvres à travers son réseau de centres culturels “IKLYLE”, sis respectivement à Rabat, Tanger, Tétouan et Fès, explique la Fondation, ajoutant qu’au cours des trois éditions précédentes de ce concours, un total de 27 cadres éducatifs talentueux issus de différentes régions du Royaume ont été primés, dont plusieurs œuvres créatives favorisent l’innovation pédagogique.

Ce prix s’inscrit parmi les nombreuses initiatives de la Fondation visant à promouvoir l’art et la culture au sein de la communauté éducative, souligne la Fondation, notant qu’elle développe un réseau de Centres culturels “IKLYLE” et s’engage à poursuivre son expansion de par le Royaume.

Elle propose également un large éventail d’activités culturelles à travers ces Centres et anime la radio web éducative et culturelle, “Radio Manarat”, destinée à la famille de l’éducation-formation ainsi qu’au grand public, conclut la même source.