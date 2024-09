Lancement du recensement à Fès : Un premier jour sous le signe de l’engagement citoyen

dimanche, 1 septembre, 2024 à 16:02

Fès – Le 1er septembre marque le lancement officiel à Fès, à l’instar des autres villes et régions du Royaume, du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 2024 au Maroc, une opération d’envergure nationale qui se poursuivra jusqu’au 30 septembre.

Dans la ville historique de Fès, les équipes supervisées par Haut-Commissariat au Plan (HCP) se sont mobilisées dès les premières heures de ce dimanche pour entamer cette mission. L’effervescence était palpable dans les différentes rues de la ville, alors que les enquêteurs, munis de leurs tablettes et de leurs badges officiels, commençaient à sillonner les quartiers pour collecter les données essentielles auprès des ménages.

Dans une déclaration à la MAP, Benani Ibtissam, contrôleuse provinciale dans la zone Fès Nord, a souligné que “vu la grande superficie de la ville de Fès, il a été décidé de la répartir en deux districts de commandement”.

Elle a précisé que “le nombre des participants dans la zone Fès Nord est de 878 personnes, dont 13 superviseurs communaux, 174 contrôleurs et 691 enquêteurs”.

Mme Benani a également mis en lumière l’importance de la phase préparatoire, précisant que “les deux jours, du 30 au 31 août, ont été dédiés à la reconnaissance du terrain. Cette étape préliminaire a été essentielle puisqu’elle a permis aux équipes de se familiariser avec leurs zones d’intervention respectives et d’actualiser les données topographiques avant le lancement officiel de la collecte des données”.

Houria, enquêtrice dans la zone Fès Nord, a quant à elle exprimé sa conscience de l’importance de cette étape nationale. “En tant qu’enquêteurs, nous sommes conscients de l’importance de cette étape nationale, en garantissant la collecte de données fiables et en respectant la confidentialité des informations collectées.”

Elle a également souligné l’importance de la formation reçue et de la phase de reconnaissance du terrain dans la préparation des équipes.

Du côté des citoyens, la réception semble positive. Taleb Mohammed, responsable d’un ménage, a exprimé ses remerciements “aux équipes du recensement qui se sont comportées de manière professionnelle et nous ont posé des questions à notre portée”.

Le RGPH 2024 s’inscrit dans une longue tradition de collecte de données démographiques au Maroc, mais il revêt une importance particulière dans un contexte de transformation rapide du pays. Les autorités locales et les équipes du HCP à Fès insistent sur l’importance de la coopération de tous les citoyens pour garantir le succès de cette opération.

Ils rappellent que les informations collectées sont strictement confidentielles et ne seront utilisées qu’à des fins statistiques, conformément à la loi.

Selon les responsables du HCP, la participation active et honnête de chaque ménage est cruciale pour obtenir des données fiables et complètes, qui serviront de base à la planification du développement de la ville et de la région pour les années à venir.

Les résultats qui découleront de ce recensement permettront d’affiner les politiques publiques, d’orienter les investissements et de répondre aux besoins spécifiques de chaque région, contribuant ainsi à façonner l’avenir de Fès et du Maroc tout entier.