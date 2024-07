Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour accélérer la transition numérique de l’éducation nationale

lundi, 22 juillet, 2024 à 18:11

Rabat – Le Digital Lab de l’Éducation nationale a annoncé lundi le lancement d’un Appel à manifestation d’intérêt auprès des acteurs nationaux et internationaux opérant dans le domaine des technologies de l’éducation (Edtech), dans le cadre une démarche collaborative visant à développer le système éducatif marocain par l’intégration de solutions numériques innovantes et efficaces.

Le processus de sélection est ouvert aux acteurs Edtech nationaux et internationaux, justifiant d’une capacité d’innovation et/ou de réalisations probantes dans le domaine, souligne un communiqué conjoint du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports (MENPS), du ministère de l’Économie et des Finances (MEF), du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration (MTNRA) et de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), notant que les projets produisant une valeur ajoutée pour le Maroc et ayant un impact positif sur l’écosystème Edtech marocain seront privilégiés.

Cet Appel à manifestation d’intérêt permettra l’accès aux marchés pour les jeunes entreprises innovantes qui bénéficieront d’un accompagnement technique et financier pour développer leurs solutions, les expérimenter en contexte scolaire, valider leur efficacité pédagogique et les déployer à grande échelle, représentant ainsi un atout majeur pour le développement des startups et le renforcement de leur compétitivité, explique le communiqué conjoint.

L’Appel à manifestation d’intérêt est accessible sur les sites Internet du MENPS, du MTNRA et de la CDG, indique-t-on, appelant les acteurs intéressés à déposer leur dossier de candidature au plus tard le 15 septembre 2024.

Des webinaires seront organisés préalablement pour le partage d’informations et afin de répondre aux questions éventuelles concernant le Digital Lab, fait savoir la même source, invitant les acteurs intéressés à contacter [email protected] afin d’obtenir plus d’informations et s’enregistrer aux webinaires du Digital Lab.

Créé en novembre 2023, le Digital Lab est le fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministère de l’Économie et des Finances, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).

Cette initiative a pour ambition de réaliser les objectifs de la feuille de route 2022-2026 du MENPS et de la Stratégie nationale de développement du numérique élaborée par le MTNRA.

Le Digital Lab se veut une plateforme collaborative mobilisant les acteurs publics et privés, nationaux et internationaux, pour développer et déployer des solutions numériques accessibles à l’ensemble des élèves marocains. Cette initiative doit permettre l’émergence d’un écosystème Edtech marocain dynamique et innovant, capable de se hisser au rang de leader en Afrique et dans la région MENA.

Les solutions numériques développées dans le cadre du Digital Lab répondront aux grands enjeux pédagogiques de la réforme éducative au Maroc, incluant la remédiation et le soutien scolaire, le renforcement des compétences linguistiques, la digitalisation des leçons, ainsi que l’évaluation et le suivi des acquis scolaires.

Le Digital Lab interviendra selon trois modalités : acquisition de solutions existantes, adaptation de solutions existantes aux besoins de l’Éducation nationale et développement de nouvelles solutions spécifiques. Seules les solutions démontrant leur efficacité suite à une évaluation d’impact seront déployées à grande échelle.