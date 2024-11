Lancement de l’opération “Riaya 2024-2025” en faveur des zones touchées par la vague de froid

vendredi, 22 novembre, 2024 à 13:15

Rabat – Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale a lancé l’opération “Riaya 2024-2025”, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, visant à fournir les soins nécessaires aux populations des zones touchées par la vague de froid, et dans le cadre des efforts destinés à garantir la continuité des services et leur proximité des habitants de ces régions.

Cette opération, menée du 15 novembre 2024 au 30 mars 2025, cible la population des régions montagneuses et éloignées dans 31 provinces réparties sur 8 régions, dont 4 provinces dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima à savoir Chefchaouen, Ouezzane, Larache, et Al Hoceima, ainsi que 7 provinces dans la région de l’Oriental, à savoir Figuig, Taourirt, Driouch, Jerada, Guercif, Oujda et Berkane, indique le ministère dans un communiqué.

Elle concerne également les habitants des provinces de Béni Mellal, Azilal et Khénifra dans la région de Béni Mellal-Khénifra, ainsi que les habitants des provinces de Midelt, Ouarzazate, Tinghir, Zagora et Errachidia dans la région de Drâa-Tafilalet. Elle inclut également les habitants des provinces de Boulemane, Sefrou, Ifrane, Taza, Taounate et El Hajeb dans la région de Fès-Meknès, les habitants des provinces de Taroudant, Chtouka Aït Baha et Tata dans la région de Souss-Massa, les habitants des provinces d’Al Haouz et Chichaoua dans la région de Marrakech-Safi, ainsi que les habitants de la province de Khémisset dans la région de Rabat-Salé-Kénitra.

“Riaya 2024-2025” vise à assurer une réponse adéquate aux besoins de santé des populations habitant dans les zones touchées par la vague de froid et les zones éloignées du milieu rural, en fournissant des services de santé de proximité, notamment les soins de santé primaires, ainsi que les soins curatifs et les services de sensibilisation au niveau des centres de santé, poursuit le communiqué, précisant que cette initiative prévoit également le renforcement des activités des unités médicales mobiles au niveau des points de rassemblement de ces populations, tout en assurant la prise en charge des cas recensés par le biais de campagnes médicales spécialisées et des hôpitaux de référence, ainsi que la prise en charge des cas d’urgence.

L’opération a également pour objectif de garantir la disponibilité des ressources humaines, des équipements, des médicaments et des produits de santé dans 591 centres de santé, et d’organiser 3.552 visites aux unités médicales mobiles dans les zones éloignées et dans les points de rassemblement de la population cible, en plus de 196 caravanes médicales spécialisées et campagnes médicales spécialisées afin de fournir des soins de santé aux patients concernés, selon la même source.

Ce processus a également pour but de mettre en place un système de coordination efficace entre les unités médicales mobiles, les centres de soins de santé primaires, les campagnes et caravanes médicales spécialisées, ainsi que le système d’urgence régional. Il comprend l’identification des centres de référence et l’instauration d’un dispositif de référence et de contre-référence dans les provinces ciblées, en intégrant les hôpitaux de proximité, les centres hospitaliers régionaux et provinciaux. Par ailleurs, des mécanismes de coordination avec les partenaires au niveau des centres de santé concernés seront établis.

Pour garantir la réussite de cette opération, des ressources humaines et logistiques considérables ont été mobilisées. À cet effet, des professionnels de la santé, incluant des médecins, pharmaciens, infirmiers, administrateurs et techniciens, travaillant dans les établissements de soins de santé primaires des zones rurales des provinces ciblées, ainsi que du personnel hospitalier, ont été engagés dans les caravanes médicales.

Le communiqué souligne que des équipements médicaux et biomédicaux ont été mis à disposition, y compris des échographes mobiles, des laboratoires d’analyse médicale, des fauteuils dentaires, des appareils d’acuité visuelle et d’autres équipements selon la programmation. En parallèle, des moyens de transport conséquents ont été mobilisés, incluant 52 camions mobiles, 164 unités sanitaires mobiles réparties dans les provinces concernées et 324 ambulances. Un stock suffisant et varié de médicaments et de produits de santé a également été prévu, ainsi que tous les besoins logistiques nécessaires pour assurer le bon déroulement de l’opération, notamment l’hébergement, l’alimentation, le carburant et l’entretien des unités mobiles.

Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale mise sur l’implication de tous les intervenants et partenaires pour contribuer à la mise en œuvre et à la réussite de cette opération, en particulier le rôle vital et actif des autorités locales, notamment les Walis et les Gouverneurs, ainsi que les organismes professionnels de santé, les élus, le secteur privé, les associations de la société civile et les organisations opérant dans le domaine de la santé, conclut la même source.