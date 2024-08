L’ANEF renforce la digitalisation du secteur forestier

jeudi, 1 août, 2024 à 14:42

Rabat – L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) vient d’adopter une série de solutions technologiques visant à promouvoir une gestion moderne et efficace des activités de chasse, tout en garantissant la préservation de la biodiversité.

Ces projets de digitalisation, initiés dans le cadre de la stratégie “Forêts du Maroc 2020-2030”, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, couvrent la gestion technique des forêts, la police forestière, la surveillance et la prévention contre les feux de forêts, ainsi que l’amélioration des processus administratifs, a indiqué l’Agence dans un communiqué.

Elle a expliqué que cette approche permet d’optimiser les opérations, de renforcer la transparence et l’efficacité des services et de mettre en place un système de gestion intégré pour une surveillance en temps réel et une planification plus efficace des interventions.

“Un axe important de cette transformation digitale concerne la gestion des activités cynégétiques”, a-t-on signalé, notant que la digitalisation de ce domaine est devenue essentielle en raison de son importance croissante et de son développement rapide durant les dernières années.

Rappelant que le Maroc compte actuellement 68.000 chasseurs et 1.562 lots de chasse amodiés, dont 193 réservés à la chasse touristique, l’ANEF a relevé que cette activité joue également un rôle crucial dans la stratégie de l’institution, avec 110 organisateurs agréés opérant sur plus d’un million d’hectares.

A cet égard, l’Agence a fait savoir que plusieurs applications liées à la chasse ont été développées, dont une fournit aux chasseurs des cartes interactives des réserves et des amodiations de chasse, permettant d’identifier facilement les zones ouvertes et fermées et facilitant la planification des activités.

Elle a précisé que l’objectif principal de ces applications est de réduire le temps de traitement des demandes, de faciliter l’accès à l’information pour les chasseurs et de garantir une gestion plus efficace des ressources cynégétiques.

En outre, l’ANEF prévoit de développer d’autres applications portant sur la collecte des statistiques cynégétiques, la délivrance des documents de chasse et l’organisation des battues de sanglier en dehors des points noirs.

“L’ensemble de ces services seront intégrés dans un portail centralisé baptisé +Masyad+, qui sera le point d’accès unique pour tous les chasseurs, leur offrant une multitude de services et d’informations en un seul endroit”, a conclu la même source.