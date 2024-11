L’anniversaire du lancement des opérations de l’armée de libération dans le sud, une étape importante dans l’histoire de la lutte nationale (M. El Ktiri)

vendredi, 22 novembre, 2024 à 19:09

Guelmim – Le 68ème anniversaire du lancement des opérations de l’armée de libération dans le sud du Royaume constitue une étape importante dans le processus de la lutte nationale pour l’indépendance et le parachèvement de l’intégrité territoriale, a affirmé le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustafa El Ktiri.

S’exprimant lors d’un meeting tenu vendredi à Guelmim, M. El Ktiri a souligné que cet anniversaire constitue un événement national marquant dans le cadre de la lutte nationale menée par le peuple marocain sous l’impulsion du glorieux trône alaouite contre l’occupation étrangère, notant que cet anniversaire coïncide avec la commémoration par le peuple marocain du 49ème anniversaire de la Marche verte ayant permis au Royaume de récupérer ses provinces du Sud, et du 69ème anniversaire des trois glorieuses fêtes (fête du retour, fête de la renaissance et fête de l’indépendance).

Il a souligné que ces fêtes incarnent la victoire de la volonté du trône et du peuple pour le recouvrement des droits légitimes de la nation et le retour d’exil de l’héros de la libération et de l’indépendance, feu SM Mohammed V, accompagné de feu SM Hassan II et de l’illustre famille royale, marquant ainsi la fin de l’ère du Protectorat et le recouvrement de la liberté et de l’indépendance.

Le Haut-commissaire a passé en revue les étapes de la lutte nationale contre l’occupation étrangère et la contribution des régions du sud à l’épopée de l’indépendance, relevant que les fils des tribus sahraouies et les combattants venus de toutes les régions du Royaume ont mené plusieurs combats héroïques à Oued Noun, Sakia El Hamra et Oued Eddahab, réalisant plusieurs victoires contre les forces coloniales.

Il a également rappelé le rôle important des populations de la région de Guelmim dans toutes les étapes de la lutte nationale contre la présence coloniale et la défense de la patrie, soulignant que la célébration de ces anniversaires vise à faire connaître ces sacrifices auprès des générations montantes et expliquer leurs significations profondes en vue de s’imprégner de leurs leçons.

Ce meeting, tenu en présence du wali de la région Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhay, a été marqué par l’hommage rendu à un groupe d’anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération et la distribution d’aides financières à d’anciens résistants et à leurs veuves.