Larache : Ouverture de la 5è édition du festival des Marocains du monde

samedi, 10 août, 2024 à 12:34

Larache – La 5è édition du Festival des Marocains du monde, organisée sous le thème “Les Marocains du monde et le développement de l’Afrique : Diversité et développement”, a ouvert ses portes, vendredi, au centre culturel Lixus dans la ville de Larache.

Organisé par l’association Al Yousr pour le développement durable en coordination avec la la province de Larache, la commune de la ville, le conseil provincial, le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, ce festival, qui se poursuit jusqu’au 14 courant, réunit des experts marocains pour discuter des enjeux actuels qui préoccupent le Maroc, dans le but de contribuer au soutien du développement national dans tous les domaines et d’accompagner le progrès important que connaît le Maroc.

Dans ce cadre, le président du bureau central de l’Association Al Yousr pour le développement durable, Mehdi El Mrabet, a souligné que le programme du festival comprend plusieurs rencontres sur des questions concernant les Marocains résidant à l’étranger (MRE), précisant que l’objectif du festival est de renforcer davantage les liens affectifs des MRE avec leur pays d’origine et de créer un espace d’échange de points de vue sur le développement local, afin de tirer parti des compétences, des expériences et des talents de cette communauté.

Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que l’organisation de cet évènement s’accorde avec les Hautes directives de SM le Roi Mohammed VI, qui appellent à soutenir les compétences et les talents marocains à l’étranger, à encourager leurs initiatives et leurs projets, à maintenir un contact continu avec eux, et à leur faire connaître les potentialités de leur pays ainsi que les dynamiques de développement et d’investissement.

Cette édition réunit un groupe de compétences des Marocains du Monde, ainsi que des scientifiques qui se sont distingués dans divers domaines, qu’ils soient scientifiques, industriels, intellectuels, politiques ou culturels, et qui ont rendu de grands services à leur pays d’origine, représentant également le Royaume lors de divers forums et occasions dans le cadre de la diplomatie parallèle et civile.

Cette édition accueille également des représentants de plusieurs pays amis, invités d’honneur, dont la Chine, le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan, l’Espagne, la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

Ces pays amis du Maroc ont été choisis pour participer afin de valoriser les relations bilatérales et de renforcer les liens, en vue de créer des partenariats multiples et des projets dans les domaines de la digitalisation, de la culture, de la technologie et de la recherche scientifique, ainsi que de contribuer au développement local de la ville de Larache.