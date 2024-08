Larache: Ouverture d’un salon de l’artisanat pour soutenir l’économie solidaire

dimanche, 18 août, 2024 à 12:03

Larache – Un salon de l’artisanat a été ouvert, samedi à la place Bab Al Bahr à Larache, en vue de soutenir l’économie sociale et solidaire au sein de la province et servir comme espace de promotion pour les coopératives et les associations locales et nationales d’artisans.