Larache: Rencontre de communication en célébration du 19è anniversaire de l’INDH

vendredi, 17 mai, 2024 à 21:44

Larache – Le Comité provincial de développement Humain (CPDH) de Larache a tenu, vendredi, une rencontre de communication en célébration du 19è anniversaire du lancement de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Placée sous le thème “Les 1000 premiers jours de la vie, fondements de l’avenir de nos enfants”, cette rencontre a été présidée par le gouverneur de la province de Larache, Bouassam El Alamine, en présence du secrétaire général de la préfecture, les présidents des Comités locaux de développement humain (CLDH), des présidents des conseils communaux, des chefs des services décentralisés, et des membres du CPDH, ainsi que des représentants de la société civile.

S’exprimant à cette occasion, le gouverneur a souligné que cette rencontre vise à sensibiliser à l’importance de l’investissement dans le capital humain, considéré comme le point de départ de toute réforme, saluant les efforts déployés par l’INDH, notamment dans le cadre de sa troisième phase, en accordant une attention particulière aux 1000 premiers jours de la vie humaine, à travers des programmes visant à renforcer la santé maternelle et infantile avant et après la naissance, ainsi qu’à améliorer la nutrition des enfants.

Le gouverneur a appelé à une plus grande réactivité face à cet important chantier social, soulignant la nécessité de l’adhésion de toutes les parties prenantes pour assurer le succès de cette campagne de sensibilisation, qui s’organise autour des 1000 premiers jours de la vie de l’enfant, en partenariat avec le ministère de la Santé et de la protection sociale.

Cette rencontre a également permis de présenter le bilan des programmes de la troisième phase de l’INDH (2019-2023), en mettant l’accent sur l’axe de la santé maternelle et infantile.

Dans ce sens, le CPDH de Larache a intensifié ses efforts dans ce domaine avec des projets visant le suivi de la grossesse et la prévention des complications, ainsi que l’amélioration des soins de santé continus aux femmes et aux enfants, avec le soutien et l’accompagnement des campagnes de sensibilisation, et ce à travers l’aménagement et l’équipement des centres de santé, les maisons de maternité et dar al oumouma, à l’instar du centre de santé de premier niveau de la ville de Ksar El Kébir, et de Dar al Oumouma de Bni Arouss, ainsi que d’autres projets de développement visant à améliorer l’accès de la population locale aux services de santé de base.

En outre, une présentation détaillée a été faite par le délégué provincial du ministère de la Santé et de la protection sociale, soulignant l’importance des 1000 premiers jours de la vie d’un enfant pour son développement.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division de l’action sociale (DAS) de la province de Larache, Othman Taimi, a relevé que la commémoration du 19è anniversaire de l’INDH est l’occasion de faire le point sur les réalisations de l’Initiative, notamment dans le domaine de la santé maternelle et de la prise en charge de l’enfant dès sa naissance.

M. Taimi a relevé que les programmes de l’initiative accordent une attention particulière à la nutrition équilibrée et saine de l’enfant et au suivi de sa santé et sa croissance, afin d’avoir des générations en bonne santé, fortes à la fois mentalement et physiquement.

Il a également que l’attention portée par l’INDH à une croissance équilibrée des enfants est la pierre angulaire du développement durable, ainsi qu’une initiative pour garantir une vie décente pour tous les membres de la société et assurer un avenir prometteur pour les jeunes générations, en fournissant les soins sociaux nécessaires aux générations montantes.

De son côté, le délégué provincial du ministère de la santé et de la protection sociale à Larache, Omirane Chaouki, a affirmé que le lancement de la campagne de santé “Les 1000 premiers jours de la vie: fondements de l’avenir de nos enfants” est l’un des modèles positifs de l’INDH, qui porte une attention particulières aux mères et aux enfants, depuis leur naissance jusqu’à l’âge de deux ans, dans le but de préparer un capital humain capable de contribuer au développement du pays.

Il convient de noter que la campagne de sensibilisation débutera officiellement le 22 mai, mettant en avant principalement l’allaitement maternel, la santé des femmes pendant et après la grossesse, ainsi que l’alimentation complémentaire.

Cette rencontre s’est conclue par l’inauguration du centre de santé de premier niveau de Boujdiane, qui a été aménagé et équipé dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural.

Ce centre, dont les équipements relatifs à la santé maternelle et infantile ont été fournis par l’INDH, devrait offrir ses services à une population rurale de plus de 11.000 habitants.