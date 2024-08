Larache: Un salon de l’artisanat, du 17 au 25 août

jeudi, 15 août, 2024 à 19:42

Larache – La ville de Larache s’apprête à accueillir, du 17 au 25 août, un salon de l’artisanat visant à valoriser les produits locaux de la région du Nord et à soutenir les coopératives et associations d’artisans.

Organisé par la Chambre régionale d’artisanat de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en partenariat avec la province et la commune de Larache, ainsi que la direction provinciale de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, ce salon a pour objectif de servir comme espace de promotion pour les coopératives et les diverses associations locales et nationales d’artisans.

Selon un communiqué de la Chambre régionale d’artisanat, le salon réunira des exposants exerçant plusieurs métiers de l’artisanat marocain, en vue de mettre en avant le patrimoine culturel du Maroc et de soutenir l’économie sociale et solidaire.

Le salon proposera ainsi une variété de produits issus du textile et des métiers du cuir, en plus de produits cosmétiques, de la décoration, d’objets en terre cuite et en bois, ainsi que de la couture et de la broderie, outre d’autres produits artisanaux spécifiques à la province de Larache, a précisé la même source.