Les autorités locales ont pris toutes les mesures pour faire face aux éventuels dégâts des perturbations météorologiques (ministère de l’Intérieur)

samedi, 21 septembre, 2024 à 12:40

Rabat – Les autorités locales, en coordination avec les différents départements, services et autorités concernés, ont pris toutes les mesures nécessaires pour faire face aux éventuels dégâts des fortes précipitations orageuses attendues ou observées dans plusieurs provinces du Royaume et fournir toutes les formes de soutien et d’assistance nécessaires, tout en mobilisant l’ensemble des ressources et moyens afin d’assurer la sécurité des citoyens et des biens, indique samedi un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Soucieux de la sécurité des citoyens et en vue de prévenir les éventuels risques de ces perturbations météorologiques, le ministère appelle les citoyens au niveau de toutes les provinces concernées par ces intempéries, objet des bulletins d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie, à faire preuve de prudence et de vigilance, notamment le long des cours d’eau et des ravins.

Pour assurer leur sécurité, le ministère exhorte également les citoyens à ne pas s’aventurer à traverser les tronçons inondables en période de crues des oueds, à prendre les précautions nécessaires pour éviter tout danger pour soi-même ou autrui, à éviter les comportements hasardeux et à interagir positivement avec les recommandations et instructions des autorités publiques et des équipes d’intervention, conclut le communiqué.