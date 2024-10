Les coopératives féminines à Tinghir, un levier puissant pour l’autonomisation de la femme rurale

mardi, 15 octobre, 2024 à 21:22

Tinghir – La contribution de la femme rurale aux projets de développement revêt une grande importance et demeure au centre des politiques publiques en matière de promotion des zones rurales.

Dans la province de Tinghir, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) oeuvre constamment et contribue de manière significative à l’amélioration des conditions de vie des femmes en général et des femmes rurales en particulier, et ce depuis le lancement de l’Initiative par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2005.

Ainsi, l’Initiative œuvre à renforcer l’autonomisation socio-économique des femmes dans le monde rural, à travers notamment le développement d’outils et de mécanismes visant à stimuler l’esprit d’entrepreneuriat et d’investissement chez la femme et le soutien et l’accompagnement des coopératives et des associations de femmes dans divers domaines dont l’agriculture, la commercialisation les produits, de terroir, la couture, l’artisanat…

A cet égard, Salma Sahel, de la division de l’Action sociale de la Préfecture de Tinghir, a indiqué que l’inclusion économique des femmes joue un rôle crucial pour l’INDH compte tenu de sa contribution dans la création d’emplois et l’amélioration des conditions de vie des familles.

Le programme 3 lié à l’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, de la troisième phase de l’INDH, a permis, a-t-elle fait savoir, d’assurer l’accompagnement d’environ 250 bénéficiaires dans le cadre de coopératives dirigées par des femmes dans une panoplie de secteurs.

De même, le Comité provincial de développement humain (CPDH) de Tinghir a financé plusieurs projets visant à assurer le transport scolaire au profit des étudiantes du monde rural afin de réduire le taux de décrochage scolaire parmi cette catégorie.

Les efforts de l’INDH au niveau provincial portent également sur la construction, la mise à niveau et l’équipement de maisons de l’étudiante qui bénéficient à plus de 700 filles issues du monde rural afin de réduire le décrochage scolaire et leur permettre de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions, souligne Mme Sahel.

Dans une déclaration similaire, la vice-présidente de la coopérative “Femmes des Oasis” à Tinghir a fait part de sa gratitude envers l’Initiative, qui a permis aux membres de la coopérative de bénéficier du soutien de l’INDH, outre le soutien de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, portant sur la formation et la qualification des bénéficiaires et la création d’activités génératrices de revenus au profit des femmes issues des zones montagneuses.

Même son de cloche chez Fatiha Boujdi, présidente d’une coopérative d’élevage et de production de lait à Douar Taourirt qui s’est félicitée de l’appui apporté par l’INDH, appelant les femmes et plus particulièrement celles issues du milieu rural, à tirer profit du soutien de l’Initiative afin d’améliorer leur situation socio-économique.

Lancée en 2005 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’INDH s’inscrit dans une vision d’ensemble articulée autour de trois volets, à savoir le processus politique de consolidation de l’État moderne, les réformes et projets structurants générateurs de croissance ainsi que le développement humain dans ses dimensions économique, sociale et culturelle, fondé sur les principes de bonne gouvernance à travers l’information, le suivi et la reddition des comptes.