Les enfants maqdessis en visite à la ville de Chefchaouen et ses alentours

mardi, 13 août, 2024 à 19:54

Chefchaouen – Les enfants maqdessis, participant à la 15è édition du camp d’été organisé par l’Agence Bayt Mal Al Qods, ont pu découvrir, mardi à Chefchaouen et ses alentours, un nouveau pan de l’histoire du Maroc.

Dans la région montagneuse de Chefchaouen, les enfants maqdessis ont pu apercevoir la beauté du paysage naturel qu’offre la région, mais également s’émerveiller devant le bleu emblématique des ruelles entrelacées de la ville, s’arrêtant devant sa forteresse historique, la place Outa Hammam et d’autres hauts lieux touristiques.

Les enfants d’Al Qods ont également été reçus par le gouverneur de la province de Chefchaouen, Mohamed Alami Ouaddane, dans une atmosphère empreinte de solidarité, de sympathie et de fraternité que partagent les deux peuples, marocain et palestinien.

A l’issue de cette rencontre, les enfants maqdessis ont exprimé leur reconnaissance envers SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, qui chaque année permet aux enfants de la ville sainte de visiter le Maroc, de profiter de la diversité de son territoire, de la beauté de sa nature et de la générosité de son peuple.

Les activités du camp d’été pour les enfants maqdessis se poursuivent dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, avec un programme de divertissement et de détente, des concours artistiques, ainsi que le tournoi “Yacoub Al-Mansour Almohade” de basketball féminin et de futsal qui se déroule jusqu’au 14 août.

Le programme des écoles d’été de cette année, qui réunit près de 4000 enfants maqdessis, se concentre sur les jeux et les loisirs, avec des sessions de soutien psychologique, de sensibilisation et d’éducation aux dangers à travers des exercices de simulation de premiers secours et des opérations de sauvetage, encadrés par des formateurs professionnels.