Les femmes, maillons forts de l’opération de recensement à Khénifra

vendredi, 6 septembre, 2024 à 13:26

Khénifra – L’opération de Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) se poursuit dans la province de Khénifra, dans d’excellentes conditions à la faveur d’un engagement sans faille des femmes, maillons forts de cette échéance nationale d’envergure.

Pièce maîtresse du RGPH, les femmes impliquées dans l’opération de collecte des données auprès des ménages, font montre d’un leadership inédit qui se traduit sur le terrain par leur interaction positive et fluide avec les citoyens.

Enquêtrices, contrôleuses, et superviseures, le personnel féminin du recensement se bat de jour comme de nuit pour mener à bon port cette importante échéance et honorer son engagement en plus d’être à la hauteur de ce rendez-vous décennale qui servira de base pour les futures politiques publiques et stratégies sectorielles et socio-économiques.

Preuve en est, Hafsa Benkhattab, étudiante à Khénifra, et qui a fait le choix, par amour de sa patrie, de faire partie des enquêtrices du recensement.

Une fois sortie de chez elle, Hafsa, du haut de ses 22 ans, étudiante en master d’ingénierie logistique, se vêt de sa casquette d’inspectrice, animée d’un enthousiasme sans limite et armée d’une forte volonté.

Elle frappe à la bonne porte. Un premier “Maytaanite” +comment allez-vous” en amazighe, et place au fameux jeu des questions-réponses, qui semble bien plaire aux interviewés Zayani qui ont répondu le coeur ouvert avec grande spontanéité.

Après avoir achevé les étapes de la formation et la reconnaissance de son district, Hafsa s’est dite vouloir s’engager avec cœur dans sa mission qui lui permettra d’affiner ses connaissances pratiques en ce qui concerne la communication et la maîtrise des enjeux du développement.

Dans une déclaration à la MAP, Hafsa souligne qu’elle n’a pas hésité une seconde à remplir ce noble devoir national. Pour elle, il s’agit de faire bouger les lignes et de démonter combien la femme marocaine peut contribuer efficacement à réussir les grands projets de la nation.

“L’ambiance est patriotique par excellence. Nous n’avons pas rencontré de problème au cours de notre mission. Les habitants de Khénifra nous ont bien accueilli et l’opération se déroule dans un climat de mobilisation globale et d’adhésion active de l’ensemble des composantes de la société”, a-t-elle dit.

La femme marocaine est aux commandes de la société. Elle est active dans tous les domaines et elle fera ses preuves également dans cette opération, a-t-elle fait savoir.

En effet, l’opération de recensement enregistre dans la province de Khénifra un important taux d’avancement, notamment dans les zones montagneuses à la faveur d’un engagement important du personnel du recensement secondé par un important dispositif des agents et auxiliaires de l’autorité qui leur prêtent main-forte.

Quelque 3602 personnes sont mobilisés au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra dont 2693 enquêteurs qui sillonnent 135 communes aux moyens de 524 véhicules.

le RGPH 2024 qui s’appuiera sur un double questionnaire afin de collecter les données auprès des ménages est effectué via une application informatique.

Cette application a été développée par les cadres du HCP et installée sur des tablettes, comportant les limites des districts et itinéraires que les enquêteurs doivent suivre au moment du recensement, les questionnaires et les règles de cohérence et de validité des données collectées, facilitant ainsi l’exploitation des informations collectées sur place avant leur transfert, en temps réel, au centre de gestion des données.