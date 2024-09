Les ministères de la Justice et de l’Enseignement supérieur s’allient pour la qualification des ressources humaines

vendredi, 20 septembre, 2024 à 20:59

Rabat – Les ministères de la Justice et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation ont signé, vendredi à Sala Al-Jadida, une convention-cadre pour renforcer la coopération, échanger du savoir et d’expertise et qualifier les ressources humaines.

Signée par MM. Abdellatif Ouahbi et Abdellatif Miraoui, cette convention “traduit la volonté des deux parties de renforcer la coopération et l’échange du savoir et d’expertise pour un partenariat constructif entre les deux départements”, indique un communiqué du ministère de la Justice, notant que l’objectif est de renforcer les compétences et acquis des ressources humaines du ministère de la Justice en s’ouvrant sur son environnement pour tirer parti des techniques, pratiques et innovations liées à ses domaines d’intervention, outre de développer les compétences individuelles et collectives de son personnel et de promouvoir le développement de la recherche scientifique.

Aux termes cet accord, les deux parties s’engagent à coopérer dans plusieurs domaines, notamment la formation du personnel du ministère de la Justice, l’organisation de formations pour le personnel et les fonctionnaires du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, l’organisation d’activités conjointes entre les deux départements, ainsi que des formations pratiques dans les services centraux et décentralisés du ministère de la Justice et dans les tribunaux au profit des étudiants.

A cet égard, M. Ouahbi, cité dans le communiqué, a affirmé que cet accord ouvrira des voies de formations de base dispensées par des établissements universitaires pour le personnel du ministère de la Justice, à savoir des diplômes de licence, de master et de doctorat, conformément aux textes de loi et des règlements en vigueur.

“Les deux parties s’activeront à mettre en oeuvre les dispositions de cette convention-cadre en mobilisant les moyens nécessaires à la concrétisation de ce partenariat en fonction de leurs capacités respectives”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, M. Miraoui a fait part de la disponibilité de son ministère à offrir des parcours d’études et de formation spécifiques dans divers domaines et disciplines notamment le droit, la numérisation, l’intelligence artificielle et les langues vivantes, au profit du personnel du ministère de la Justice, afin de consolider leurs acquis et à fournir des offres de formation qui répondent aux besoins actuels au vu des mutations accélérées que vit la recherche scientifique dans divers domaines.

Il a également exprimé la volonté de son ministère de coopérer et d’échanger de l’expertise et des bonnes pratiques avec le ministère de la Justice, afin d’institutionnaliser la coopération entre les deux parties et d’instaurer un partenariat solide et constructif.

Les dispositions de l’accord, qui relèvent du champ de compétences des établissements universitaires, seront mises en œuvre par le biais d’accords entre le ministère de la Justice et les établissements concernés, conclut le communiqué.