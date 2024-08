Les opportunités d’investissement des MRE au centre d’une rencontre à Salé

samedi, 10 août, 2024 à 19:50

Salé – Les opportunités d’investissement offertes aux Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont été au centre d’une rencontre, samedi à Salé, à l’occasion de la Journée nationale du migrant (10 août).

Organisée sous le thème “Les investissements des MRE, opportunités et perspectives”, cette rencontre, tenue en présence du gouverneur de la préfecture de Salé, Omar Touimi, d’institutionnels, d’opérateurs économiques et de MRE, a été l’occasion de présenter les atouts économiques du Maroc et de faciliter l’intégration des entrepreneurs expatriés dans le tissu économique national.

Dans ce sens, Mohamed Barraoui, responsable de la cellule de communication à la préfecture de Salé, a indiqué que les MRE constituent un véritable levier de développement en termes d’expertise et d’investissements et un trait d’union entre le marché national et les marchés internationaux.

Cette rencontre se veut l’occasion de mettre en avant les différentes opportunités d’investissement dans la ville de Salé, tout en offrant l’assistance technique et administrative nécessaires et en rapprochant l’administration de cette frange de la société, a souligné M. Barraoui dans une déclaration à la MAP, faisant remarquer que le système d’investissement au Royaume a beaucoup évolué dans le sens d’un plus grand intérêt pour les investissements des MRE.

De son côté, la directrice de la planification et de la gestion urbaines à l’Agence urbaine de Rabat-Salé, Najoua Filali, a relevé que cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale organisée par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville sous le thème “Reconstruction et logement au service des Marocains du monde”, vise à présenter les services de l’Agence ainsi que les évolutions que connaît le secteur de l’habitat et de la construction au Maroc.

Mme Filali a, dans ce sens, rappelé qu’une compagne nationale impliquant le Groupe Al Omrane, les directions régionales de l’Habitat et de la Politique de la ville ainsi que des agences urbaines a été organisée pour accompagner les Marocains du monde et leur présenter le programme national d’aide au logement.

Cette rencontre, a-t-elle soutenu, vise à territorialiser les services des Agences urbaines et à écouter les préoccupations de la diaspora dans le but de la motiver à investir par la simplification de la procédure d’octroi des permis de construire et l’aménagement des lotissements et des complexes résidentiels.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial des Impôts de Salé, Adil El Taib, a rappelé qu’en application des Hautes directives royales appelant à accorder une attention particulière aux Marocains du monde, la Direction générale des impôts a publié en 2024 un guide fiscal dédié aux MRE, contenant l’ensemble des dispositions fiscales liées notamment aux droits d’enregistrement et de timbre, à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et à l’Impôt sur le Revenu.

Une plateforme électronique dédiée aux MRE a été également créée sur le portail de la Direction générale des impôts, permettant d’effectuer toutes les démarches en ligne et d’assurer le suivi, le traitement et l’obtention des documents nécessaires, a indiqué M. El Taib, ajoutant qu’un bureau a été mis en place à la Direction provinciale de Salé dans le but d’accompagner les Marocains du monde durant les vacances estivales.

Dans le cadre de cette journée de communication, des stands ont été mis en place au sein des institutions et services concernés, notamment le Centre régional d’investissement de Rabat-Salé-Kénitra, la Direction provinciale des impôts de Salé, l’Agence urbaine et le groupe Al-Omrane, où les MRE ont été briefés sur les services et facilités dont ils peuvent bénéficier.