Les SIG au service du développement territorial, au centre d’un colloque international à Errachidia

mercredi, 2 octobre, 2024 à 23:08

Errachidia – Les Systèmes d’Information Géographique (SIG) et leur importance en termes de développement territorial et de prise de décision, est le thème de la 6è édition du Colloque international des utilisateurs des SIG, qui se tient à Errachidia en présence d’un aréopage d’universitaires, de chercheurs et de représentants de la société civile.