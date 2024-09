L’ICESCO et la Rabita Mohammadia des Oulémas lancent les 2ème et 3ème volumes de l’Encyclopédie du discours extrémiste déconstruit

vendredi, 20 septembre, 2024 à 18:59

Rabat – L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) et la Rabita Mohammadia des Oulémas ont lancé, vendredi à Rabat, les 2ème et 3ème volumes de “L’Encyclopédie du discours extrémiste déconstruit”.

A l’instar du premier volume, les deux nouveaux ouvrages de l’encyclopédie visent à développer des outils intellectuels et cognitifs, destinés à promouvoir une culture de modération et de juste milieu, et à présenter de nouvelles approches cognitives qui s’attaquent aux racines intellectuelles et culturelles de l’extrémisme.

Après un premier volume (publié en 2021), centré sur les concepts et les approches méthodologiques du discours extrémiste, la deuxième partie vient exposer les déterminants méthodologiques du rapport du musulman avec le non-musulman, alors que la troisième partie s’intéresse aux méthodes permettant de contrer les discours extrémistes et consolider les valeurs de paix et de coexistence.

Les trois volumes de l’encyclopédie comprennent une série de recherches et d’études spécialisées qui cherchent à démanteler le système intellectuel sur lequel repose le discours extrémiste, recourant à une analyse approfondie des textes et des idées pour découvrir les distorsions et les fausses interprétations utilisées par le discours extrémiste en vue de justifier la violence et le terrorisme.

L’encyclopédie aborde également les curricula d’éducation et de sensibilisation culturelles qui renforcent l’immunité des sociétés et les protègent contre les idées extrémistes.

L’ouvrage vise, par ailleurs, à renforcer le dialogue entre les cultures et à mettre en évidence le rôle des institutions éducatives, religieuses et intellectuelles dans la construction d’un système de valeurs basé sur le respect mutuel ainsi que sur une méthodologie scientifique avec des dimensions prospectives.

La cérémonie de présentation de ces deux parties de l’encyclopédie, tenue en présence d’experts marocains et étrangers et de représentants de plusieurs missions diplomatiques accréditées à Rabat, a été marqué par la présentation d’un exposé sur les grandes lignes de la deuxième partie de l’encyclopédie et sa méthodologie pour réfuter les mécanismes de la pensée extrémiste, ainsi que sur les principales thématiques de la troisième partie, axées notamment sur les moyens de renforcer l’immunité des sociétés face à l’idéologie extrémiste.

Intervenant à cette occasion, le directeur général de l’ICESCO, Salim Al Malik, a mis l’accent sur l’importance de ce type de “projets intellectuels appelant à la modération et au rejet de la violence, surtout dans un contexte mondial marqué par la propagation de la violence et de la haine”.

Il a, en outre, exprimé son espoir de voir cet ouvrage apporter “un grand soutien afin de sauver nos enfants, notre jeunesse et l’humanité dans son ensemble du joug de cette maladie incurable”.

De son côté, le secrétaire général de la Rabita, Ahmed Abbadi, a souligné que “cette encyclopédie vient contribuer à la clarification du récit authentique de la religion face aux dérives”, expliquant, dans ce sens, que l’ignorance et la déformation des sens des textes a conduit à la propagation de l’extrémisme et de la violence.

A cet égard, M. Abbadi a salué le partenariat entre la Rabita et l’ICESCO, “qui a abouti à cet immense travail qui contribuera à recadrer la plupart des concepts religieux à la lumière des objectifs de la chariâa islamique”.

L’encyclopédie ambitionne également de rassembler et de classifier les données liées au discours d’extrémisme, d’analyser ses contenus et de déconstruire ses notions. Il s’agit aussi de produire un discours alternatif selon les bases scientifiques, articulé sur la modération et qui offrira aux scientifiques, intellectuels et jeunes prédicateurs et Mourchidine les dispositifs nécessaires leur permettant de rationaliser la pratique religieuse et de contrer les dérives.