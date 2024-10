L’INDH, acteur majeur dans la promotion du préscolaire à Tinghir

mardi, 1 octobre, 2024 à 12:11

Tinghir – L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) a donné, une forte impulsion à l’enseignement préscolaire et sa généralisation au niveau de la province de Tinghir à la faveur de son engagement inébranlable en termes de création, d’équipement et de mise en fonctionnement d’unités éducatives implantées dans les différentes communes relevant de la province.

L’unité d’enseignement préscolaire d’Ait Oujana à Tinghir, créée en 2021 grâce au financement de l’INDH, se veut l’un des projets modèles d’unités de préscolaire que l’Initiative ne cesse de lancer au profit de la petite enfance.

Cette structure d’enseignement est réalisée par l’INDH dans le cadre de son programme “Impulsion du capital humain des générations montantes” visant entre autres, le développement personnel et la promotion de l’éducation des enfants des zones rurales, notamment en investissant dans le capital humain dès le plus jeune âge.

Visant à lutter contre le décrochage scolaire, l’unité de préscolaire d’Ait Oujana, dotée d’importants matériels pédagogiques et de fournitures scolaires, accueille au titre de l’actuelle saison scolaire une vingtaine d’enfants âgés de 3 à 5 ans qui s’initient à la lecture, l’écriture, le dessin et à l’enseignement par le jeu.

Selon Oussama Bouaalou, de la division de l’Action sociale (DAS) de la Province de Tinghir, l’INDH a programmé et mis en œuvre une série de projets à vocation sociale, ayant pour objectifs d’impulser le capital humain des générations montantes à travers la construction et l’équipement de 480 unités d’enseignement préscolaire dans le cadre de la troisième phase de l’initiative dans la province de Tinghir.

Et d’ajouter, dans une déclaration à la MAP, que ces unités, réalisées grâce au financement de l’Initiative, ont nécessité un budget de 152 millions de dirhams au profit de plus de 10.600 enfants de la province, et ce conformément aux Hautes Orientations Royales visant à assurer l’accompagnement de l’enfant dans son parcours scolaire et faciliter son intégration dans le système éducatif.

De son côté, Fatima Ouaairou, responsable pédagogique de huit unités d’enseignement préscolaire à la commune de Tinghir, a souligné l’importance et le rôle crucial de l’enseignement préscolaire dans le système éducatif, étant donné qu’il s’agit d’une étape de base visant à préparer les enfants aux prochaines phases de l’enseignement.

Mme Ouaairou, a expliqué, dans une déclaration similaire, que l’éducation des enfants au sein de ces unités passe par plusieurs étapes et processus pédagogiques qui commencent par l’accueil des enfants dans une ambiance divertissante et amusante, ajoutant que l’opération éducative est suivie et évaluée par des superviseurs pédagogiques.

Le préscolaire est l’un des quatre axes prioritaires de la troisième phase de l’INDH (2019-2023), en particulier son 4è programme relatif à l'”impulsion du capital humain des générations montantes”, qui s’articule autour du développement de l’enfance précoce, considérée comme une étape cruciale du développement personnel, permettant à l’individu de surmonter les obstacles liés au développement, dans le cadre d’une approche globale et complémentaire avec les différents départements ministériels concernés.