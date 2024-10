L’INDH poursuit son combat contre le décrochage scolaire à Sefrou

mercredi, 16 octobre, 2024 à 14:08

Sefrou- L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) à Sefrou place la promotion de la scolarisation et la réduction du taux du décrochage scolaire au cœur de ses priorités, en œuvrant au renforcement du parc de transport scolaire au niveau provincial.

Dans sa troisième phase (2019-2023) notamment son programme “Impulsion du capital humain des générations montantes”, l’Initiative oeuvre à donner une forte impulsion au secteur du transport scolaire afin d’améliorer les services rendus aux élèves, notamment ceux issus des zones rurales.

Adil Zahiri, chef de la Division de l’Action sociale (DAS) de Sefrou a indiqué à la MAP que l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, dans sa troisième phase, a accordé une attention particulière au secteur du transport scolaire afin de réduire le décrochage scolaire et améliorer les principaux indicateurs liés au secteur de l’éducation.

Grâce aux efforts de l’INDH, a-t-il fait savoir, une flotte de 105 bus scolaires ont été mis en service et dix autres sont en cours d’acquisition.

Il a annoncé, en outre, qu’une convention de partenariat sera signée, prochainement, entre l’Initiative, le Conseil provincial de Sefrou, la Direction de l’éducation, et les collectivités territoriales concernées pour l’amélioration de la gestion du transport scolaire.

De son côté, Ahmed Bouhiaoui, chef du service des affaires juridiques, de la communication et du partenariat au sein de la direction provinciale de l’éducation a indiqué que le parc du transport scolaire de la province a été renforcé en parallèle avec l’élargissement de l’offre scolaire, étoffée, cette année, par l’ouverture de cinq nouveaux établissements grâce aux efforts de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain.

Il a souligné que le nombre de bus de transport scolaire est passé de 121 véhicules, l’année dernière à 129 actuellement, en hausse de 6,61 pc, ajoutant que cette flotte bénéficie à 7.968 élèves issus des zones rurales, relevant que ces efforts ont contribué à l’amélioration des indicateurs éducatifs.

Le vice-président de l’Association “Beni Malla pour le développement humain et rural” a salué les efforts continus de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain pour renforcer le parc de transport scolaire, améliorer les services fournis aux élèves et lutter contre l’abandon scolaire, en particulier parmi les filles des zones rurales.

L’INDH œuvre avec les différents intervenants pour améliorer la qualité du système éducatif, et partant réduire le décrochage scolaire. Elle concentre ses efforts autour d’actions ciblées et réfléchies dédiées aux élèves en situation difficile, relevant des zones rurales et des quartiers urbains défavorisés et ce, en s’appuyant sur des partenaires expérimentés de la société civile.