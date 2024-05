L’INDH, dans sa troisième phase, est devenue un partenaire clé dans la mise en œuvre des politiques sociales (M. Dardouri)

samedi, 18 mai, 2024 à 16:28

Al Hoceima – Le Wali-coordinateur national de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), Mohammed Dardouri, a souligné, samedi à Al Hoceima, que l’Initiative, dans sa troisième phase, est devenue un partenaire clé dans la mise en œuvre des politiques sociales et une marque institutionnelle prestigieuse reconnue à l’échelle nationale et internationale.

Dans une allocution prononcée à l’occasion de la célébration du 19è anniversaire du lancement de l’Initiative, M. Dardouri a affirmé que les réalisations obtenues sont le fruit de la gouvernance tripartite de l’Initiative, basée sur la gestion axée sur les résultats et la présence territoriale inclusive de toutes les forces vives, mettant en avant les résultats les plus importants réalisés dans le cadre des quatre programmes de la troisième phase de l’Initiative.

Dans ce cadre, M. Dardouri a relevé que 1.700 km de pistes et de routes ont été construits, plus de 88.000 ménages ont été raccordés au réseau d’eau potable et 20.000 ménages au réseau d’électricité, en plus du soutien à plus de 2.000 centres sociaux pour assurer une bonne prise en charge des groupes vulnérables, et la création de plus de 130 plateformes des jeunes dans les différentes provinces et régions du Royaume, qui ont accueilli plus de 380.000 jeunes ayant bénéficié de services d’écoute et d’orientation, ainsi que la création de plus de 11.500 entreprises et le soutien à plus de 4.700 projets coopératifs, dans le cadre de l’économie sociale et solidaire.

Il a, par ailleurs, noté que l’INDH a oeuvré, dans le cadre de sa troisième phase, pour la promotion du capital humain, en investissant dans le développement de la petite enfance, inspirée en cela des Hautes orientations royales, soulignant qu’un dispositif de santé communautaire a été mis en place, pour améliorer l’accès aux services de santé et nutrition maternelles et infantiles, et ce dans le cadre d’un accord avec le ministère de la Santé et de la protection sociale et l’UNICEF.

L’expérimentation de ce dispositif, a-t-il enchainé, a été menée dans 49 cercles situés dans trois régions prioritaires, notant qu’une stratégie visant à généraliser ce dispositif a été élaborée, dans la perspective de son intégration dans le système de santé national, en partenariat avec le département de tutelle, avec le soutien de la Banque mondiale.

M. Dardouri a relevé que la célébration du 19è anniversaire du lancement de l’Initiative est placée sous le slogan “les mille premiers jours de la vie: Fondement de l’avenir de nos enfants”, compte tenu de l’importance de cette étape dans le développement de l’individu, puisque l’investissement dans le développement de la petite enfance est, selon les experts et les spécialistes, 1,5 à 10 fois plus efficace que les investissements engagés dans d’autres étapes de la vie.

Il a, à cet égard, mis l’accent sur un certain nombre de réalisations accomplies au Maroc dans les domaines de la santé et de la nutrition maternelle et infantile, notamment en matière de réduction du ratio de la mortalité maternelle (72,6 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes), d’augmentation de la proportion de femmes ayant bénéficié de consultations prénatales à 88,5%, et de baisse du taux de mortalité des enfants et des nourrissons, grâce au rôle majeur du Programme national de vaccination depuis plus de 30 ans, soulignant que l’Initiative a oeuvré, en partenariat avec le ministère de la Santé et de la protection sociale, à encourager un mode de vie sain, à travers des campagnes de communication et de sensibilisation.

M. Dardouri a fait savoir qu’en marge de la célébration de l’anniversaire du lancement de l’INDH, une campagne de communication sera organisée, du 22 mai au 22 juin, en partenariat avec le ministère de la Santé et de la protection sociale dans les différentes préfectures et provinces du Royaume, en vue de sensibiliser à l’importance des 1000 premiers jours de la vie pour construire un avenir prometteur pour les enfants.

En outre, le Wali-coordinateur national de l’INDH a souligné que plus de 9.400 salles de classe ont été créées, en application des Hautes instructions royales, en étroite coordination avec le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, ce qui a permis à plus de 310.000 enfants de bénéficier d’un enseignement préscolaire de qualité en milieu rural, relevant que le taux de scolarisation des enfants est ainsi passé de 33% au cours de la saison scolaire 2017/2018 à 83,5% au titre l’année en cours.

Il est à noter que la célébration du 19è anniversaire du lancement de l’INDH constitue une opportunité pour faire le point sur l’état d’avancement des réalisations enregistrées et de mettre en lumière le défi de l’impulsion du capital humain relevé par l’écosystème de l’Initiative, qui regroupe plus de 16.000 membres dans les instances de gouvernance de l’Initiative au niveau des différentes préfectures et provinces du Royaume, représentant les élus, le tissu associatif et l’administration publique.