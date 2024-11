L’initiative “Zodiac” offre une approche intégrée contre les zoonoses en Afrique (Directrice du CNRST)

lundi, 11 novembre, 2024 à 15:24

Rabat – L’initiative “Zodiac”, qui vise à renforcer les capacités de détection et de lutte contre les maladies infectieuses transmises de l’animal à l’homme (zoonoses), offre une opportunité unique d’adopter une approche intégrée pour faire face à ces différents défis en Afrique, a affirmé, lundi à Rabat, la directrice du Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), Jamila El Alami.

Intervenant lors de la réunion régionale de Rabat sur la mise en œuvre de l’initiative “Zodiac” (Zoonotic Disease Integrated Action) en Afrique, initiée par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) en partenariat avec le CNRST, Mme El Alami a mis en avant l’importance des collaborations pour la réussite de cette action intégrée, notamment en Afrique où les défis sanitaires sont d’une grande complexité et où l’interconnexion entre l’humain, l’animal et l’environnement est étroite.

Aussi, une telle initiative permettra aux pays membres de faire face à la diversité des enjeux majeurs de notre époque, a-t-elle poursuivi, citant à cet égard les changements climatiques, les pénuries d’eau ainsi que les pollutions variées de l’environnement qui, directement ou indirectement, impacteront l’écologie des pathogènes.

A cette occasion, Mme El Alami a rappelé l’importance des partenariats pour assurer le succès de l’initiative “Zodiac” en Afrique et construire ensemble des systèmes de santé plus résilients pour prévenir, détecter et combattre les épidémies futures.

“Une coopération renforcée est essentielle pour permettre à chaque pays de développer des infrastructures adéquates, de consolider les compétences techniques et de mettre en place des mécanismes de surveillance et de réponse rapides et efficaces”, a-t-elle expliqué.

Rappelant la désignation officielle, en septembre 2023, du CNRST comme centre de collaboration de l’AIEA dans le domaine de la biologie moléculaire et de la génomique appliquée au concept “One Health” pour la période 2023-2027, Mme El Alami a souligné que cette distinction confère au Centre un statut avancé vis-à-vis des programmes qu’offre l’AIEA aux pays membres pour participer à l’implémentation des activités “Zodiac” dans le continent africain.

Pour sa part, Michel Warnau, chef de section au sein de la division pour l’Afrique du département de coopération technique de l’AIEA, a relevé que cette initiative, lancée en 2020, vise à aider les États membres de l’AIEA à renforcer leurs capacités pour pouvoir détecter, diagnostiquer et agir contre les pandémies actuelles et futures.

M. Warnau, également administrateur du programme Zodiac, a énuméré les différentes actions menées notamment en Afrique dans la perspective d’une mise en œuvre efficace de cette initiative, dont la consolidation des capacités d’au moins 25 laboratoires appartenant à 25 pays et le renforcement des capacités humaines à travers des cours de formation, des réunions et des mises en réseau des laboratoires.

Il a, dans ce sens, loué les efforts menés par le Royaume en termes de renforcement des capacités et de diffusion du savoir dans des domaines clés inhérents à l’initiative “Zodiac”.

Cette rencontre régionale offre une plateforme pour faire le point sur les progrès réalisés, partager les savoirs et examiner les défis et solutions à venir, marquant un engagement collectif pour un avenir plus sûr et résilient pour le continent africain.

Réunissant des experts de divers domaines, dont la santé animale, la santé humaine, l’agriculture et les technologies nucléaires, cette réunion débattra, trois jours durant, des moyens d’adapter et d’implémenter les objectifs de “Zodiac” en prenant en compte les spécificités africaines.