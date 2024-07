L’ONMT et l’ONCF lancent une campagne pour la promotion du tourisme interne

mercredi, 3 juillet, 2024 à 13:01

Casablanca – L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a annoncé le lancement d’une vaste campagne de communication multimédia, en partenariat avec l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), visant à stimuler le tourisme domestique, à dynamiser toutes les destinations touristiques du pays et à encourager la mobilité entre les régions.

Pour cette saison estivale 2024, de nombreux avantages seront accordés aux voyageurs dans le cadre de cette campagne, notamment des tarifs de transport promotionnels via le réseau de l’ONCF, indique l’ONMT dans un communiqué.

Ainsi, l’ONCF commercialisera pas moins de 350.000 tickets à des prix très attractifs, soit à partir de 89 DH pour les Lignes à Grande Vitesse (LGV) Al Boraq et à partir de 49 DH pour les trains Atlas.

En outre, pour un déploiement plus ciblé de la campagne, l’ONMT utilisera principalement les canaux digitaux, en particulier sur les réseaux sociaux, avec la participation de quatre célébrités et influenceurs, notamment Samia Akariou, Oussama Ramzi, Rachid Ghaoudi et Zineb Obeid.

La campagne sera également visible sur l’affichage urbain dans les principales destinations desservies par les trains de l’ONCF, ainsi que dans les médias électroniques nationaux.

En plus de cette action promotionnelle inédite, les deux partenaires ont lancé une carte dénommée “Yalla Morocco” qui propose une réduction de 30% sur tous les voyages en trains Atlas et Al Boraq.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un partenariat initié en 2021 avec l’ONCF, qui a pour but de répondre aux besoins des touristes locaux tout en capitalisant sur le large réseau ferroviaire de l’ONCF et de favoriser les déplacements des voyageurs marocains vers des destinations touristiques.

À travers cette campagne, l’ONMT confirme son ambition de dynamiser le tourisme interne. L’objectif est de consolider le marché domestique comme premier pourvoyeur de touristes pour la destination Maroc, en donnant envie aux Marocains d’explorer davantage l’ensemble des richesses de notre pays, conclut le communiqué.