L’opération “B7ar Bla Plastic 2024” fait sa dernière escale à Dakhla-Oued Eddahab

lundi, 12 août, 2024 à 19:48

Dakhla – La 5ème édition de l’opération “B7ar Bla Plastic 2024” (Mer sans plastique) a fait sa dernière escale lundi à Dakhla, avec au menu une série d’activités visant à sensibiliser les générations montantes à la protection de la biodiversité marine et aux dangers de la pollution plastique.

Initiée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, en coopération avec des acteurs associatifs locaux, cette initiative a profité à plus de 100 enfants bénéficiaires d’une colonie de vacances organisée à la maison des jeunes “Oum Tounsi”, s’inscrivant dans le cadre du programme national des colonies de vacances lancé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Dans une déclaration à la presse, la représentante de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, Hala Menkari, a indiqué que la 5ème édition de l’opération “B7ar Bla Plastic” a veillé, cette année, à élargir le champ d’action de la Fondation, en organisant une panoplie d’activités dans 30 plages et 9 régions du Royaume.

Elle a noté que les enfants issus de la ville de Dakhla vont bénéficier d’une série d’ateliers ayant pour objectif de sensibiliser à l’importance de la protection de l’environnement et aux dangers des déchets plastiques.

Pour sa part, le président de l’association des amateurs de mer pour la chasse sous-marine et la protection d’environnement, Othmane Ablagh, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que les enfants de la perle du sud vont bénéficier de plusieurs ateliers de sensibilisation à l’environnement, axés notamment sur “La biodiversité marine”, “La recherche scientifique” et “Le patrimoine maritime immergé”.

Les enfants bénéficiaires de cette campagne, a-t-il poursuivi, vont également prendre part à d’autres ateliers relatifs au recyclage des déchets plastiques, à la sensibilisation quant aux dangers de ces matières nuisibles à la santé, et à l’importance d’assurer une gestion des déchets de la source, en plus de sensibiliser aux dangers des déchets marins, et de démontrer l’impact négatif des particules microplastiques sur les êtres vivants et sur le milieu marin.

De son côté, le président de l’association Assalam pour la protection du patrimoine maritime, Cheikh Al-Mami Ahmed Bazid, a relevé que cette initiative a été l’occasion de faire connaître auprès des enfants le patrimoine maritime dont regorgent les côtes de la région, et de contribuer à la sensibilisation environnementale à travers plusieurs ateliers interactifs, en plus de mettre en lumière les efforts déployés, à cet effet, par la société civile, aux niveaux local, national et international.

Pour sa part, Abderrazak El Hafidi, membre de l’association des officiers et lauréats de l’Institut supérieur des pêches maritimes à Dakhla-Oued Eddahab, a mis en avant le rôle de l’association dans la sensibilisation à l’importance de la protection de l’environnement et des plages, tout en attirant l’attention sur la menace que peut représenter le plastique pour la santé humaine et celle des poissons.

L’opération #B7ar Bla Plastic, initiée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, sous la présidence effective de Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa, s’inscrit dans le cadre de la 25ème saison du programme “Plages propres”, qui cible cette année 109 plages, dont 27 labellisées “Pavillon bleu”, outre quatre ports de plaisance et, pour la première fois, un parc naturel.