L’unité d’enseignement préscolaire de Talmazoun à Tan-Tan, un projet pilote de l’INDH au service de la petite enfance

dimanche, 29 septembre, 2024 à 10:49

Tan-Tan – L’unité d’enseignement préscolaire de Talmazoun dans la province de Tan-Tan, réalisée en 2021 grâce à un financement de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), est un projet pilote au service de la petite enfance.

Cette unité a été réalisée dans le cadre du programme “Impulsion du capital humain pour les générations montantes” de l’INDH dans sa troisième phase, qui vise à soutenir et à améliorer l’éducation des enfants en milieu rural et à investir dans cette catégorie de la société dès le plus jeune âge.

Implantée dans la commune de Talmazoun, elle a pour objectif de soutenir la scolarisation, de lutter contre le décrochage scolaire et de réduire l’exode rural.

Cette unité, qui a renforcé l’offre éducative, est l’une des cinq structures d’enseignement préscolaire situées dans les communes de cette région et qui accueillent au total 65 enfants.

Dotée d’un matériel pédagogique et didactique, l’unité accueille, pendant la saison scolaire actuelle, 13 enfants âgés entre 4 et 5 années qui vivent dans la commune de Talmazoun et qui s’initient à la lecture, l’écriture et à l’enseignement par le jeu.

Hassan Estiti, cadre à la division de l’action sociale de la province de Tan-Tan, a déclaré à la MAP que cette structure est l’une des cinq unités dédiées à l’enseignement préscolaire dans les communes de Talmazoun, Chebika, Abtih, Lemsid et Ben Khalil.

Il a souligné que l’enseignement préscolaire vise à développer les capacités cognitives des jeunes, étant donné que l’un des rôles pionniers de l’INDH est d’accompagner l’enfant dans son parcours éducatif depuis sa première année, afin de bien intégrer le système éducatif.

De son côté, Sakina Ahdid, enseignante, a indiqué qu’avant d’intégrer cette unité, elle a bénéficié de formations qui lui ont permis de s’initier à la pédagogie du travail et à la manière de s’occuper des enfants, ajoutant que l’enseignement dans cet établissement repose sur l’éducation, l’ouverture et l’apprentissage.

L’enseignement primaire est l’un des quatre axes prioritaires de la troisième phase de l’INDH et de son quatrième programme intitulé : « Impulsion du capital humain pour les générations montantes », qui s’intéresse au développement de la petite enfance.

A travers ce programme, l’INDH vise à soutenir l’éducation des enfants en milieu rural, à investir dans cette catégorie de la société dès le plus jeune âge et à fournir les conditions nécessaires pour assurer l’accès à l’école à tous les enfants en âge de scolarité.