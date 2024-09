L’UPCI loue les efforts du Comité Al-Qods et de l’Agence Bayt Mal Al-Qods en soutien à la résilience des Palestiniens

mercredi, 11 septembre, 2024 à 13:12

Rabat – Les membres du Comité exécutif de l’Union parlementaire des États membres de l’Organisation de la coopération islamique (UPCI) ont salué les efforts déployés par le Comité Al-Qods, sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et par l’Agence Bayt Mal Al-Qods, en soutien à la résilience des Palestiniens.

Dans la “Déclaration de Rabat” ayant sanctionné les travaux de la 52è réunion du Comité tenue mardi au siège du Parlement marocain, les participants ont exprimé leur reconnaissance envers le Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et l’Agence Bayt Mal Al-Qods, pour leurs efforts visant à soutenir la résilience des Palestiniens à Al-Qods, à appuyer les services et à préserver le patrimoine islamique ainsi que la présence palestinienne dans la ville sainte.

Dans ce cadre, les membres du Comité exécutif ont mis en garde contre toute altération du statu quo à Al-Qods Al-Charif, rappelant l’importance de ces lieux saints pour l’Oumma islamique.

Par ailleurs, les membres du Comité exécutif ont condamné les actes terroristes perpétrés contre plusieurs pays africains du Sahel et ont réaffirmé leur soutien à ces nations dans leur lutte contre le terrorisme. Ils ont, de même, appelé à une mobilisation internationale pour fournir l’assistance nécessaire afin d’éliminer les groupes terroristes et séparatistes qui menacent les populations pacifiques et les institutions légitimes.

Les signataires de la Déclaration de Rabat ont également exprimé leur préoccupation face à la situation de plusieurs minorités et communautés musulmanes, confrontées à diverses formes de stigmatisation, réitérant leur appel au respect des croyances de ces minorités ainsi que de leurs droits religieux, culturels et de leurs valeurs.

À ce sujet, ils ont souligné l’importance de mettre en œuvre les recommandations du “Communiqué de Marrakech”, issu de la Conférence parlementaire sous le thème “Dialogue interconfessionnel : coopérer pour notre avenir commun”, organisée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, du 13 au 15 juin 2023 par le Parlement marocain en collaboration avec l’Union interparlementaire et d’autres organisations internationales.

En outre, les membres du Comité exécutif ont considéré que pour les pays islamiques, occuper la place qui leur revient parmi les nations et les entités internationales implique de multiples dimensions, notamment le progrès économique et technologique, le développement humain et l’intégration accrue des femmes dans la vie publique.

Ils ont réitéré leur appel à renforcer la coopération économique entre les pays membres, à exploiter les capacités et ressources des nations islamiques pour les transformer en richesses, à investir dans l’éducation et à acquérir des technologies, en particulier les technologies vertes.

Les signataires ont également appelé à investir dans les ressources humaines et à adopter des législations favorisant la participation des femmes à la gestion des affaires publiques et leur présence dans les postes de décision exécutifs et représentatifs, tout en aspirant à ce que les pays islamiques jouent un rôle déterminant dans la promotion de la coopération Sud-Sud, dans un monde en évolution rapide.

Le programme de cette réunion de deux jours incluait l’élection du Bureau, l’adoption de l’ordre du jour et du programme de travail, la lecture et l’adoption du rapport du Secrétaire général de l’Union, l’établissement du projet d’ordre du jour des Comités spécialisés permanents et des sous-comités, en plus de l’adoption du projet d’ordre du jour de la 26ᵉ session du Comité général de l’Union et de la 19ᵉ session de la Conférence de l’UPCI.