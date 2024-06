L’USMBA de Fès désigne ses représentants à la compétition nationale “Ma Thèse en 180s”

mardi, 4 juin, 2024 à 23:44

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a indiqué, mardi à Rabat, qu’à ce jour, 5,8 millions de têtes d’ovins et de caprins ont été identifiées, dont 158.000 bêtes importées, confirmant ainsi que l’offre dépasse largement la demande.