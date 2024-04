L’utilisation de l’IA dans les sciences humaines au centre d’un Forum international les 23 et 24 mai à Rabat

lundi, 29 avril, 2024 à 21:27

Rabat – La Faculté des sciences de l’éducation relevant de l’Université Mohammed V à Rabat et l’Institut marocain des études avancées (IMEA) organisent, les 23 et 24 mai, le deuxième Forum international des étudiants chercheurs en doctorat autour du thème “l’intégration du numérique et de l’intelligence artificielle (IA) dans la recherche en sciences humaines et sociales”.