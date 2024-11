M. Baraka lance plusieurs projets de développement dans la province de Guelmim

samedi, 9 novembre, 2024 à 20:20

Guelmim – Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a donné, vendredi, le coup d’envoi à plusieurs projets de développement dans la province de Guelmim, à l’occasion du 49ème anniversaire de la Marche verte.

M. Baraka, accompagné du wali de la région de Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhay, a lancé les travaux de deux projets du programme de réhabilitation des infrastructures routières.

Ce programme s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat pour la mise en œuvre du programme régional de développement 2023-2027 conclu entre le ministère de l’Equipement et de l’Eau et le conseil de la région Guelmim-Oued Noun.

Le programme vise la réhabilitation et la construction de plusieurs routes pour un coût estimé à 2,2 milliards de dirhams (MMDH), auquel le ministère de l’Equipement et de l’Eau contribue à hauteur de 955 millions de dirhams (MDH), tandis que le conseil régional apportera 1,3 MMDH.

Il vise également à améliorer l’attractivité économique et touristique en renforçant les dessertes et en améliorant les conditions de sécurité routière à travers la réhabilitation et la modernisation de plus de 556 km du réseau routier régional et l’entretien et la construction de plus de 900 km de pistes rurales, en plus de la reconstruction de 20 ouvrages.

Dans le cadre du programme de réduction des disparités spatiales et sociales, M. Baraka a procédé à l’inauguration du projet de renforcement de la route non classée reliant la route nationale n°1 et douar Aksil, sur une distance de 10 km, d’un montant de 10,6 MDH.

A cette occasion, les mesures prises pour faire face aux effets des inondations dans les communes de Taghjijt et d’Amtadi a été présenté au ministre, et qui comprend notamment la construction de barrages, l’approvisionnement en eau potable, la protection des oasis, la réhabilitation des systèmes d’irrigation, l’élargissement des routes et le renforcement du réseau électrique.

Dans la commune d’Amtadi (110 km de la ville de Guelmim), le coup d’envoi a été donné aux projets programmés dans le cadre du programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027.

Les travaux de construction de deux barrages ont également été lancés : le barrage Tazounte, d’une capacité de 5,8 millions de m³ (32 MDH) et le barrage Oued Asfaw, d’une capacité de 7,2 millions de m³ (29 MDH), financés par le conseil régional.

Les projets programmés dans cette commune pour faire face aux effets des inondations dans la commune d’Amtadi, par les différents secteurs gouvernementaux dans les domaines de l’agriculture, de l’eau et des forêts, de la santé, du développement des oasis et l’électricité, ont été en outre présentés à la délégation.

Le ministre et la délégation qui l’accompagne ont remis, à cette occasion, un véhicule 4×4 à la brigade de la police des eaux relevant de l’agence du bassin hydraulique du Draa-Oued Noun, pour lui permettre d’accomplir ses missions relatives à la surveillance et à la protection du domaine public de l’eau.

Dans une déclaration à la presse, M. Baraka a souligné l’importance de ces projets et programmes structurants qui ont été lancés dans la région de Guelmim-Oued Noun, notamment les routes, qui s’inscrivent dans le cadre du programme de réhabilitation des zones touchées par les inondations, et qui auront un impact important sur l’attractivité des investissements nationaux et étrangers.

M. Baraka a indiqué qu’outre les infrastructures routières, ce programme porte sur la construction de 8 barrages collinaires et d’autres projets dans le domaine agricole, les services sociaux, l’eau, les forêts et la santé.

De son côté, le vice-président du conseil de la région Guelmim-Oued Noun, Ahmed Adzidad a souligné l’importance de ces projets de développement qui ont été lancés à l’occasion de l’anniversaire de la Marche verte, ajoutant que l’objectif du lancement de ces projets, qui concernent principalement les routes, l’eau potable et la construction de barrages, est de fournir de l’eau potable à la population en réduisant les risques d’inondations.

Dans la même commune, le ministre et la délégation qui l’accompagne ont visité la caravane médicale multidisciplinaire organisée par la direction régionale de la santé et de la protection sociale et le conseil régional de Guelmim-Oued Noun au profit de plus de 1.200 bénéficiaires de la population de ces communes.