M. Hammouchi en visite de travail aux Emirats Arabes Unis, du 23 au 26 septembre

lundi, 23 septembre, 2024 à 17:49

Rabat – Dans le cadre de la consolidation des relations de coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire entre le Royaume du Maroc et l’État des Émirats Arabes Unis frère, le Directeur général de la Sûreté Nationale (DGSN) et de la Surveillance du Territoire (DGST), M. Abdellatif Hammouchi, effectue, du 23 au 26 septembre, une visite de travail aux Émirats Arabes Unis, une occasion de mettre en place le cadre juridique et réglementaire visant à renforcer et à développer la coopération sécuritaire entre les deux parties, et à échanger les expériences dans le domaine de la formation policière et du renforcement des compétences sécuritaires.

Signature d’un mémorandum d’entente pour encadrer la coopération dans le domaine de la police et investir dans les ressources humaines sécuritaires

Selon un communiqué du Pôle DGSN-DGST, le Directeur général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire a entamé cette visite officielle par la signature d’un mémorandum d’entente entre la DGSN, représentée par l’Institut Royal de Police, et le Commandement général de la police d’Abou Dhabi, représenté par l’Académie Saif Bin Zayed pour les Sciences de Police et de Sécurité, un accord qui ouvrira la voie à la mise en œuvre de programmes conjoints de formation et de stages avancés dans les divers domaines de police.

Cet accord bilatéral, souligne la même source, permet également d’échanger les expertises et expériences pratiques, ainsi que de tirer parti des capacités de spécialisation de la police marocaine et de son homologue au niveau du Commandement général de la police d’Abou Dhabi, et leur exploitation pour la qualification des cadres sécuritaires et le renforcement de leurs compétences, outre la consolidation de la coopération conjointe dans le domaine des études supérieures en sciences policières, sécuritaires et juridiques.

La coopération sécuritaire opérationnelle, au centre d’entretiens bilatéraux entre le DG de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire et le Commandant en chef de la police d’Abou Dhabi

Parallèlement à la signature de cet accord bilatéral dans le domaine de la formation policière, le Directeur général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du territoire a eu des entretiens élargis avec le Commandant en chef de la police d’Abou Dhabi, le général de division, Faris Khalaf Al Mazrouei, au cours desquels ils ont examiné les moyens de développer la coopération conjointe en matière de sécurité et d’en élargir les domaines et les formes, en harmonie avec le niveau avancé des relations distinguées unissant le Royaume du Maroc et les Émirats Arabes Unis.

Dans le cadre de cette visite, M. Hammouchi a eu des entretiens également avec M. Ali Obaid Al Dhaheri, chef des Services de renseignements des Emirats Arabes Unis, axés sur différentes questions liées à la coopération sécuritaire conjointe, notamment la situation sécuritaire et les menaces émergentes sur les plans régional et international, indique le communiqué.

Au programme, figurait aussi la visite du Directeur général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire à de nouvelles installations sécuritaires aux Émirats Arabes Unis, dont la “Safe City” relevant de la police d’Abou Dhabi, considérée comme l’un des projets technologiques pionniers en matière d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les domaines sécuritaire et routier, avec pour objectif de renforcer le niveau de gestion de la sécurité routière pour les conducteurs et les usagers de la route, grâce à des technologies avancées, jugées comme les plus modernes au monde.

Ont été également présentés au Directeur général de la DGSN et de la DGST des exposés de simulation opérationnelle sur les technologies et les solutions techniques les plus modernes adoptées par le Commandement général de la Police d’Abou Dhabi dans les différents domaines et spécialités sécuritaires de portée commune, outre des visites de terrain à des unités industrielles spécialisées dans la fabrication de matériel sécuritaire et d’outils de travail de la police.

La coopération sécuritaire multilatérale au cœur d’entretiens avec le président d’Interpol, Ahmed Nasser Al Risi

En marge de cette visite, M. Hammouchi a eu des entretiens avec le président d’Interpol, M. Ahmed Nasser Al Risi, axés sur les questions de coopération sécuritaire globale et multilatérale où le Royaume du Maroc est considéré comme acteur clé. Les deux parties ont passé en revue les différents risques et menaces sécuritaires, ainsi que les moyens à même d’y faire face selon une vision collective pour un monde plus sûr.

La visite du DG de de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire aux EAU, une déclinaison d’un programme d’action intégré visant à renforcer les partenariats sécuritaires

Cette visite, rappelle-t-on, intervient dans le cadre de la déclinaison d’un programme d’action intégré tracé par le Pôle DGSN-DGST, en vue de développer les mécanismes de la coopération sécuritaire internationale, d’élargir les domaines et les niveaux de coordination et des partenariats sécuritaires avec les différents services de sécurité des pays frères et amis et au sein des organisations internationales s’intéressant au domaine sécuritaire.

Elle traduit aussi la volonté commune des deux parties de tirer vers le haut l’action sécuritaire entre les deux pays, tout en accordant une attention particulière à la formation et aux stages au profit des policiers et à l’investissement dans la qualification des ressources humaines, en tant qu’élément principal pour la modernisation des services de police, à même de leur permettre de relever les défis posés par les menaces sécuritaires émergentes.