M. Ouahbi souligne le rôle du Maroc dans le renforcement de la coopération entre les pays africains dans le domaine du notariat

mercredi, 23 octobre, 2024 à 17:24

Marrakech – Le Maroc joue un rôle de taille dans le cadre du renforcement de la coopération entre les pays africains dans le domaine du notariat, a souligné mercredi à Marrakech, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

Intervenant à la cérémonie d’ouverture de la 33è édition du Congrès des Notaires d’Afrique initiée sous le thème “le notariat numérique”, M. Ouahbi a mis l’accent sur la volonté du Royaume de s’engager dans des initiatives régionales et internationales visant à renforcer la coopération entre les pays africains dans divers domaines, notamment le secteur de la documentation, considéré comme l’un des secteurs vitaux pour parvenir à la stabilité et soutenir les efforts de développement.

Dans ce cadre, M. Ouahbi a souligné le rôle joué par la Commission des Affaires Africaines (CAAf-Union internationale du notariat (UINL), dans le renforcement de la coopération régionale, relevant l’importance de ces rencontres pour l’échange d’expériences et l’évolution de la profession du notaire au niveau continental.

“Le Maroc attache une grande importance au développement de cette profession de manière à contribuer au renforcement de la sécurité juridique et de la stabilité sociale”, a-t-il affirmé, soulignant l’engagement du Maroc à suivre le rythme des évolutions numériques et économiques mondiales.

Dans ce contexte, il a appelé à développer la législation relative à la profession du notariat et à moderniser les cadres juridiques en phase avec ces transformations, notant que le notariat figure au niveau national parmi les professions judiciaires pionnières dans le domaine de la digitalisation.

“A l’heure actuelle, l’utilisation de la technologie moderne et la numérisation dans le domaine du notariat ne sont plus un choix, mais sont devenues une nécessité imposée par les évolutions rapides que connait le monde aujourd’hui, étant donné que l’activité et l’action notariales sont devenues transfrontalières”, a relevé M. Ouahbi, appelant les notaires à adhérer avec responsabilité et sérieux dans le programme de transformation digitale et à accompagner les évolutions de ce domaine.

“Le choix du thème de ce congrès est d’une grande actualité et s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère de la Justice et le reste des composantes gouvernementales, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la consécration de la culture numérique à tous les niveaux et l’exploitation des opportunités qu’elle offre, qui sont de nature à ouvrir de nouveaux horizons et booster le développement du Royaume”, a-t-il insisté.

Et d’indiquer que l’organisation du Royaume de cette conférence africaine intervient dans un contexte national de grande importance, dont un contexte constitutionnel fondamental qui met l’accent sur la composante africaine et méditerranéenne de l’identité marocaine, aux côtés d’autres composantes, dotant le Maroc d’un patrimoine unique, riche et authentique et d’une base solide qui lui permet de construire des projets d’avenir et de renforcer le rôle du Maroc avec sa profondeur et ses racines africaines.

De son côté, le Président du Conseil National de l’Ordre des Notaires du Maroc (CNONM), Hicham Sabiry, a souligné que le notariat d’Afrique est appelé aujourd’hui à relever le défi de la digitalisation pour être en mesure d’accompagner les politiques publiques notamment, en matière d’investissement, du développement durable et de lutte contre le blanchiment des capitaux.

Dans ce cadre il a souligné que le CNONM met son expérience riche dans le domaine de la digitalisation au service des ordres africains de notariat, mettant l’accent sur la coopération fructueuse qu’entretient le CNONM avec plusieurs ordres africains de notaires, dont la Chambre des Notaires du Sénégal, avec laquelle le conseil a signé un protocole de coopération et d’échange dans le domaine de la digitalisation.

Le président de la commission des Affaires africaines (CAAF-Union internationale du notariat (UINL), Olagnika Salam, a, pour sa part, mis en avant la politique marocaine sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, visant à promouvoir la coopération Sud-Sud, relevant que le CNONM ne cesse d’accorder une grande importance à la coopération entre notariats africains et le renforcement des capacités des notaires notamment dans un contexte marqué par la digitalisation de tous les secteurs socio-économiques.

Salam s’est, à cette occasion, félicité du soutien apporté par les pays africains à sa candidature à la tête de l’UINL.

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le 33è Congrès des Notaires d’Afrique réunit plus de 700 notaires issus de 19 pays africains, en plus de responsables, magistrats et universitaires, pour débattre des enjeux et opportunités de la digitalisation du notariat africain.

Selon les organisateurs, le choix du thème traduit l’adhésion des Notariats d’Afrique dans le processus de la transformation numérique au même titre que leur pays d’appartenance où la digitalisation connait une croissance rapide dans plusieurs secteurs tels que la gouvernance, la justice, l’agriculture, l’éducation, la santé et les services financiers.

Au menu des débats figurent quatre panels axés sur “Le Notariat numérique et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme”, “La digitalisation du Notariat, levier d’investissement et de développement durable”, “L’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur le Notariat” et “Le contrat authentique électronique”.

Le 33e Congrès des Notaires d’Afrique est aussi une occasion exceptionnelle de networking et de rencontres B2B avec le gotha du Notariat Africain, grâce à l’exposition qui sera organisée tout au long des travaux de cette édition.