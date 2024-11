M. Rachidi visite des établissements de protection sociale à Souss Massa

vendredi, 22 novembre, 2024 à 21:13

Agadir – Le Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, chargé de l’Insertion sociale, Abdeljebbar Rachidi a visité, vendredi, des établissements de protection sociale dans la région de Souss Massa.

Ainsi, à Agadir, M. Rachidi qui était accompagné notamment du wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, Said Amzazi, s’est rendu au Centre d’Accompagnement pour la Protection de l’Enfance (CAPE) inauguré en 2020 et dédié aux enfants de moins de 18 ans notamment ceux victimes d’abus, de violence, d’exploitation ou de négligence.

Ce Centre accueille aussi les enfants en situation de précarité ou sans abri, ainsi que les jeunes délinquants placés dans des centres d’éducation et les enfants immigrés non accompagnés.

Cette structure qui s’étale sur une superficie de 297 m² est composée notamment d’une salle d’accueil, de trois salles d’assistance sociale et des dépendances administratives.

La réalisation de ce CAPE s’inscrit dans le cadre de la première phase du programme “Ouladna” qui vise la mise en place du mécanisme territorial intégré de protection de l’enfance à travers le Royaume.

L’objectif du programme “Ouladna” est de renforcer le système de protection de l’enfance au niveau régional, à travers des prestations liées au suivi, la protection judiciaire, la santé, l’assistance sociale, la réadaptation, l’éducation, la formation et l’évaluation.

Par la suite, le responsable gouvernemental a visité la section Agadir du Centre National Mohammed VI des Handicapés (CNMH). Mise en service en 2022, cette section à gestion autonome relevant de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, est spécialement dédiée à la prise en charge de la question du handicap.

Cet établissement permet à la région de Souss Massa de disposer d’un espace d’encadrement médical et socio-éducatif des personnes atteintes de déficience physique ou mentale et d’un cadre propice devant fédérer les actions des ONGs et assurer une prise en charge intégrée des personnes cibles.

Ce Centre qui profite à quelque 3.047 bénéficiaires comprend notamment un pôle social, un pôle socio-éducatif, un pôle médico-social, un pôle des sports et un pôle de la formation professionnelle.

M. Rachidi s’est aussi rendu aux espaces multifonctionnels pour les femmes aux quartiers “Tilila” et “Anza”, deux structures de proximité dédiées aux femmes en situation difficile leur offrant des prestations sociales .

Au niveau de la préfecture d’Inezgane-Aït Melloul, M. Rachidi qui était accompagné du gouverneur de la préfecture d’Inezgane Aït Melloul, Ismail Aboulhokouk, a notamment visité le CAPE situé au quartier “Rmal” à Inezgane, le Centre “Taiba” pour les enfants en situation difficile au quartier “Jerff” à Inezgane, outre l’espace multifonctionnel pour les femmes dans la commune de Dcheira El Jihadia, le centre d’orientation des personnes en situation de handicap à Ait Melloul, et le centre de prise en charge urgente des enfants en situation difficile à Inezgane.

Ces structures à caractère sociale contribuent amplement au renforcement de la prise en charge des enfants, des femmes et des personnes en situation de handicap.

Dans une déclaration à la MAP, M. Rachidi a souligné que cette visite s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes sociaux au niveau territorial, ainsi que le suivi du bon fonctionnement des établissements de protection sociale notamment les structures dédiées aux enfants, aux femmes et aux personnes en situation de handicap.

Cette visite de terrain intervient aussi dans le sillage de la concrétisation territoriale et locale des programmes d’intégration sociale mis en oeuvre avec le concours de l’Entraide nationale, l’Agence de Développement Social et les associations de la société civile, et ce dans le cadre d’une approche participative visant à renforcer l’inclusion sociale au profit des catégories concernées.