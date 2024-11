Le Maroc est prêt à jouer un rôle “actif” pour la réussite de l’Initiative “Zodiac” en Afrique (Ministre)

lundi, 11 novembre, 2024 à 14:41

Rabat, 11/11/2024 (MAP)- Le Maroc est prêt à jouer un rôle “actif” pour la réussite de l’initiative “Zoonotic Disease Integrated Action” (Zodiac), à travers particulièrement le partage de son expertise en matière de recherche scientifique et de technologie de la santé avec les pays frères et amis africains, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui.

L’initiative “Zodiac”, un projet ambitieux visant à renforcer les capacités de détection et de lutte contre les zoonoses et autres maladies à potentiel pandémique représente “une opportunité précieuse” d’accélérer le développement de solutions scientifiques pour prévenir, détecter et combattre les pandémies d’origine zoonotique, notamment dans le continent, a indiqué M. El Midaoui dans une allocution lue en son nom par le Secrétaire général du ministère, Mohamed Khalfaoui.

Intervenant à l’ouverture de la réunion régionale de Rabat sur la mise en œuvre de cette initiative en Afrique, initiée par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) en partenariat avec le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), M. El Midaoui a relevé qu’en travaillant de concert, “nous pourrons non seulement surmonter les défis actuels, mais aussi anticiper et atténuer les risques sanitaires futurs en Afrique”.

“Aujourd’hui, nous avons une occasion unique de renforcer nos liens, de partager nos expériences et de poser les bases de collaborations durables pour répondre aux enjeux sanitaires de demain. Cette réunion est la preuve de notre engagement commun: celui de placer la science, la recherche et et l’innovation au service du bien être et du développement durable”, a-t-il dit.

Selon le ministre, l’initiative “Zodiac” propose une approche “intégrée et coordonnée” qui met en avant la coopération entre les pays et les organisations internationales pour surveiller et contrôler les pathogènes émergents d’origine animale.

Les épidémies récurrentes de maladies zoonotiques, comme le virus Ebola ou la grippe aviaire, rappellent l’interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale, et illustrent la nécessité d’une réponse rapide et coordonnée, a-t-il expliqué.

Réunissant une panoplie d’experts et chercheurs marocains et étrangers, cette réunion se propose, trois jours durant, de faire le point sur les progrès et les réalisations de l’initiative “Zodiac” en Afrique et d’examiner les potentielles synergies avec d’autres initiatives et groupes de travail sur le continent dans le cadre de l’approche “Une seule santé” (One Health).

Lors de sa visite au Maroc en juin 2022, le Directeur Général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a examiné avec les autorités marocaines les différentes pistes de coopération unissant le Maroc et l’AIEA qui vont se développer davantage dans les domaines de la santé, de la médecine nucléaire, de l’oncologie, de la sécurité alimentaire, de la gestion de l’eau et des cultures résistantes à la sécheresse.

En septembre 2023, le CNRST a été désigné officiellement centre de collaboration de l’AIEA dans le domaine de la biologie moléculaire et de la génomique appliquée au concept “One Health” pour la période 2023-2027.