Marrakech : coup de lifting pour les sites historiques endommagés par le séisme

mercredi, 11 septembre, 2024 à 11:15

Marrakech – Les monuments historiques et sites archéologiques de Marrakech, touchés par le séisme du 8 septembre 2023, se sont offerts un coup de lifting à la faveur d’un programme ambitieux de restauration dédié à redonner une nouvelle vitalité à ce patrimoine culturel matériel millénaire et de préserver son cachet architectural unique.

En effet, dès les premiers jours ayant suivi le tremblement de terre, le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication (département de la Culture) a mis en place des comités ad-hoc chargés du suivi des travaux de restauration et de réhabilitation des monuments historiques et sites archéologiques impactés.

Des interventions urgentes ont été ainsi menées dans le cadre d’une première phase visant essentiellement à favoriser la réouverture des monuments les plus prisés par les touristes et visiteurs de la Cité ocre, à l’instar des Palais Bahia et Badie et des Tombeaux Saadiens, dans l’attente de la mise en œuvre d’un programme global et inclusif, qui prévoit une panoplie d’interventions plus consistantes sur la base d’études techniques approfondies.

Cet effort colossal déployé par les services du ministère et les autorités compétentes s’est traduit par la réouverture de ces sites en un temps record dès début octobre 2023.

“Une soixantaine de sites et monuments affectés par le séisme d’Al Haouz ont été recensés, dont les Palais Bahia et Badie, les Tombeaux Saadiens, les remparts de l’ancienne médina, Dar El Bacha et Dar Si Saïd, outre les mosquées historiques comme la Koutoubia”, a indiqué l’inspecteur des monuments et sites historiques à la Direction régionale de la Culture, Jamal Aboulhouda Abdelmonïm, dans une déclaration à la MAP.

Après avoir rappelé que des sites endommagés ont fait l’objet de travaux urgents de renforcement, le responsable a noté que la deuxième phase de réhabilitation globale sera lancée incessamment une fois les études techniques finalisées.

M. Abdelmonïm a, dans ce sillage, précisé que le ministère de tutelle a alloué une enveloppe budgétaire de 120 millions de DH pour le financement de ces diverses interventions, l’objectif ultime étant que ces monuments retrouvent la vitalité et la splendeur d’antan, avec en prime une touche de lifting leur permettant de renforcer davantage leur attractivité légendaire.

A ce propos justement, la conservatrice du Palais Bahia, Hanane Labchir, a indiqué qu’à la faveur des efforts de l’ensemble des acteurs, les monuments affectés ont fait l’objet, dans un premier temps, de travaux de renforcement des parties endommagées, précisant que le Palais Bahia a rouvert ses portes un mois après le séisme (9 octobre 2023) pour accueillir en toute sécurité les visiteurs.

Par la suite, des études techniques et approfondies ont été lancées par les bureaux d’expertise et de contrôle, a-t-elle poursuivi, relevant que les dégâts au niveau de ce monument ont touché 30% du site (toits, portes, couloirs, murs), sachant que les premières interventions de restauration et de renforcement ont été effectuées au lendemain du tremblement de terre.

Si les monuments et sites historiques prisés par les visiteurs de la Cité des sept Saints ont été affectés par le séisme d’Al Haouz, les efforts conséquents déployés par l’ensemble des intervenants ont permis de redonner ses lettres de noblesse à ce patrimoine culturel et civilisationnel qui constitue l’une des richesses incontestables de cette ville impériale.