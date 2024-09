A Marrakech, des efforts soutenus pour restaurer les mosquées affectées par le séisme

mercredi, 11 septembre, 2024 à 12:31

Marrakech – Les opérations de restauration et de réhabilitation des mosquées endommagées par le séisme du 8 septembre 2023 se poursuivent d’arrache-pied dans la ville de Marrakech, à l’initiative du ministère des Habous et des Affaires islamiques, en exécution des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le lancement d’un projet de restauration et de rénovation des fondations de certaines mosquées affectées, tandis que d’autres ont fait l’objet de reconstruction partielle ou totale.

Dans la région de Marrakech-Safi, 1.504 mosquées ont été touchées par le séisme, réparties entre les provinces de Marrakech, Al Haouz et Chichaoua.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué régional du ministère des Habous et des affaires islamiques, Abderrahim Baghezli, a souligné que les 382 mosquées ayant subi des dégâts à Marrakech ont fait l’objet d’examens techniques, ajoutant que 50 d’entre elles seront entièrement ou partiellement reconstruites, tandis que 215 autres bénéficieront de réparations légères ou majeures.

Il a fait savoir que les travaux de restauration débuteront prochainement dans la plupart des 57 mosquées à caractère archéologique et historique, précisant que la mosquée Koutoubia, qui fait partie de cette catégorie, a bénéficié d’une restauration qui répond aux normes internationales en la matière.

Il a également rappelé que cette mosquée historique a été rouverte durant le dernier mois béni du Ramadan pour l’accomplissement des cinq prières et des Tarawih, après que ses colonnes et ses plafonds en bois et en plâtre ont été restaurés avec l’aide d’équipes spécialisées en architecture, en génie civil et en archéologie, entre autres.

Les habitants et les visiteurs de la Ville ocre ont salué la réouverture de la Koutoubia en un temps record, permettant à plus de 20.000 fidèles, hommes et femmes, d’y accomplir les prières des Tarawih durant le mois sacré, a-t-il indiqué, soulignant la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, n’a cessé d’entourer cet édifice religieux millénaire.

Les opérations de restauration concernent également la mosquée Al-Qassabine, située sur la place Jemaa el-Fna, avec la réalisation de toutes les études architecturales, techniques et archéologiques et la sélection de l’entreprise chargée des travaux.

Cette mosquée historique, qui remonte au VIe siècle de l’Hégire (583 AH/1187 après JC), doit son nom aux boucheries, le lieu où elle a été bâtie sous le règne de la dynastie almohade.

Selon M. Baghazli, la mosquée a été sérieusement endommagée, car le tremblement de terre a détruit son minaret, alors que les murs et les coupoles ont été gravement affectés. Par conséquent, une intervention urgente a été effectuée afin d’empêcher les parties restantes de s’écrouler, en attendant le début des travaux de consolidation prévus prochainement.

Il en va de même pour la mosquée Moulay Yazid, dont les coupoles, les colonnes, les murs et le minaret ont été endommagés, ce qui a nécessité le renforcement de ses structures afin de limiter les dégâts.

Le même responsable a assuré que, sur les 382 mosquées endommagées, plus de 290 ont été ouvertes après la fin des travaux requis, soit un taux de 70 %.

À noter que le ministère des Habous et des Affaires islamiques avait créé une unité spéciale au niveau central pour suivre et mettre en œuvre le programme de réhabilitation des bâtiments religieux et des Habous touchés par le séisme.

Les mosquées millénaires de Marrakech, qui comptent parmi les monuments religieux et culturels les plus illustres du Maroc, ont été également associées à des rôles spirituels et sociaux majeurs qui ont façonné une grande partie de l’histoire locale et nationale.

Avec les travaux de restauration et de reconstruction, ces monuments continueront d’incarner la splendeur du patrimoine civilisationnel du Maroc et la splendeur de son architecture unique.