Marrakech : interpellation d’un partisan de “Daech” soupçonné de préparer des projets terroristes de grande envergure (BCIJ)

lundi, 5 août, 2024 à 18:17

Rabat – Les éléments de la police judiciaire de Marrakech ont interpellé, lundi, sur la base de renseignements fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un partisan de l’organisation terroriste de “Daech”, soupçonné de préparer des projets terroristes de grande envergure ciblant des sites sensibles dans le Royaume, indique le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ).

Selon un communiqué du BCIJ qui relève de la DGST, cette opération a abouti à la saisie d’équipements électroniques, d’une bouteille en plastique contenant une substance liquide suspecte et d’une quantité de poudre chimique, qui seront soumis à l’expertise des autorités compétentes.

D’après les premiers éléments de l’enquête, cet individu âgé de 18 ans, qui s’est imprégné de la pensée extrémiste de “Daech” et qui a prêté allégeance au prétendu émir de cette organisation terroriste, a acquis une expertise en matière de fabrication d’engins explosifs en vue d’exécuter son projet subversif, ajoute la même source.

Parallèlement à son projet terroriste, le suspect a établi des contacts avec des intermédiaires de Daech dans le but de faciliter son ralliement à l’une des branches de cette organisation dans la région du Sahel, précise-t-on, ajoutant que l’arrestation de cet individu et l’avortement de ses projets terroristes sont le résultat d’une étroite coordination entre la DGST et ses homologues des services de renseignement étrangers.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le BCIJ sous la supervision du parquet en charge des affaires du terrorisme, en vue de faire la lumière sur l’ensemble des actes extrémistes qui lui sont reprochés, et d’identifier ses éventuels liens avec d’autres organisations terroristes, conclut le communiqué.