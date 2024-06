Marrakech: Les avantages du programme “Go Siyaha” présentés aux professionnels du transport touristique

jeudi, 6 juin, 2024 à 11:31

Marrakech – Une rencontre de communication dédiée à la présentation des avantages du programme “Go Siyaha” a été organisée, mercredi à Marrakech, au profit des professionnels du transport touristique.

Organisée par la Fédération nationale du transport touristique (FNTT), en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, le ministère du Transport et de la Logistique et l’Agence Maroc PME, cette rencontre vise à faire la lumière sur les avantages de ce programme qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de route du tourisme 2023-2026.

Les intervenants lors de cette rencontre à laquelle ont pris part notamment les différents acteurs du secteur et des représentants du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, ont souligné l’importance de ce programme ambitieux pour le développement de ce secteur touristique dans toutes ses composantes, et l’accompagnement des manifestations internationales d’envergure qui seront organisées dans le Royaume, dont la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe du monde de Football en 2030.

Les participants ont ainsi exprimé leur détermination à accompagner ce programme dans le volet lié au transport touristique, et à s’engager dans l’élaboration d’une stratégie appropriée, conformément aux nouvelles orientations de la FNTT, soulignant la nécessité d’accompagner les actions accomplies par l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) pour la promotion du tourisme dans un contexte marqué par l’accueil et l’organisation d’une série d’événements et manifestations internationaux de grande envergure.

Ils ont aussi mis l’accent sur l’importance de l’intégration du numérique et des nouvelles technologies dans le secteur du transport touristique, ainsi que sur le renouvellement de sa flotte, en tant que mécanisme essentiel pour l’amélioration de la qualité de l’offre touristique et le renforcement de sa compétitivité par rapport aux autres destinations touristiques.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la FNTT, Mohamed Bamansour, a mis en avant la mobilisation de la fédération pour la mise en oeuvre de ce programme ambitieux, qui contribuera à la digitalisation du secteur et à l’accompagnement des professionnels au niveau de la formation afin qu’ils soient à la hauteur des attentes lors des manifestations sportives et économiques que le Maroc abritera prochainement.

“Le transport touristique dans notre pays ne couvre actuellement que 30% des besoins du secteur”, a-t-il fait savoir, faisant part de son optimisme quant à la réalisation des objectifs escomptés à la lumière du soutien et de l’accompagnement du ministère du Transport et de la Logistique.

Dans une déclaration similaire, Mohamed Ali Al Himma, du Bureau d’études, de conseil et d’expertise, a relevé que cette rencontre tend à expliquer aux opérateurs touristiques les différentes composantes du programme “Go Siyaha”.

“Notre rôle aujourd’hui est de sensibiliser les acteurs quant à l’importance de ce projet et de bénéficier d’une série de programmes à même de leur permettre de renforcer leur productivité et de suivre le rythme de la transformation numérique en tant qu’élément essentiel pour faire face aux défis actuels et futurs”, a-t-il expliqué.

Le programme “GO SIYAHA” vise à encourager les investissements dans le secteur touristique, en proposant des subventions attractives aux entrepreneurs. Il a pour objectif d’accompagner les entreprises touristiques afin de créer une offre d’animation innovante et diversifiée pour propulser la destination Maroc vers une nouvelle ère en matière d’expériences touristiques.

Doté d’une enveloppe de 720 millions de dirhams (MDH), “Go Siyaha” est à la fois un programme d’appui à l’investissement et de soutien technique aux entreprises souhaitant se digitaliser, améliorer leurs revenus, ou encore réussir une transition écologique.

Déployé par l’Agence Maroc PME, “Go Siyaha” est structuré autour de trois composantes d’accompagnement à savoir, le “soutien à l’investissement”, le “conseil et expertise technique” et l'”appui à la croissance verte”.