Marrakech : Ouverture de la 7è édition des Assises de l’AUSIM

jeudi, 24 octobre, 2024 à 16:18

Marrakech – Les travaux de la 7ème édition des Assises de l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc (AUSIM) ont débuté, jeudi à Marrakech, avec à la clé un programme riche et diversifié mettant l’accent sur les technologies numériques comme catalyseurs de durabilité, de résilience et d’efficacité énergétique.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement de trois jours (23-25 octobre), initié cette année sous le thème “Le pouvoir du digital : Ensemble vers un monde durable et résilient”, est devenu un rendez-vous majeur pour les professionnels des systèmes d’information et du digital au Maroc, offrant ainsi une plateforme unique pour l’échange de connaissances, le partage d’expériences et le networking entre les leaders tous secteurs confondus, les innovateurs et les décideurs.

D’après les organisateurs, ces assises de 2024 visent à promouvoir le digital en tant que levier de développement durable, à faire la lumière sur le rôle des technologies dans la transformation du monde en mettant en avant des cas d’usages innovants et écologiques, et à favoriser le dialogue et la coopération, en offrant un espace unique pour échanger et établir des connexions stratégiques entre les participants.

A travers cette rencontre, qui constitue une occasion de s’immerger dans les toutes dernières avancées technologiques, les organisateurs ambitionnent aussi de sensibiliser aux enjeux de durabilité en engageant des discussions passionnantes sur l’impact du digital sur l’environnement et les sociétés.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, le président de l’AUSIM, Hicham Chiguer, a indiqué que cet événement marque un “moment important, non seulement parce qu’il réunit les forces vives de notre écosystème numérique, mais aussi parce qu’il symbolise 31 ans d’engagement, d’innovation et de transformation au service du Maroc”.

Depuis sa création, “l’AUSIM n’a jamais cessé d’être un catalyseur d’idées et d’actions”, a-t-il enchaîné, relevant que l’ambition demeure d’aller au-delà des technologies pour réfléchir et agir ensemble.

Après avoir noté que le thème de cette édition résonne particulièrement dans le contexte actuel, M. Chiguer a fait observer qu’au moment où “nous sommes témoins de crises globales (environnementales, économiques et sociétales), le numérique s’impose comme un levier essentiel de transformation. Mais ce pouvoir est double : il peut soit renforcer nos fragilités, soit devenir un catalyseur de solutions durables”.

Ce sujet illustre parfaitement “notre vision d’un avenir où le digital joue un rôle central dans la transformation de notre société et de notre économie”, a-t-il poursuivi, soulignant que cette édition des Assises s’inscrit pleinement dans la dynamique nationale impulsée par la stratégie Maroc Digital 2030.

A l’issue de cette séance d’ouverture, l’assistance a eu l’occasion de suivre une Keynote de Tarik Hammadou, expert de renommée en la matière, qui a partagé son expérience sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA).

Outre des Keynotes d’experts de renom, le programme de cette 7è édition prévoit une série de tables rondes, de panels et de débats axés sur des thèmes qui façonnent le futur de la société et de l’économie.