Marrakech-Safi : Plus de 1,135 million d’élèves rejoignent les bancs de l’école

mardi, 10 septembre, 2024 à 14:19

La question palestinienne et le sort d’Al-Qods Acharif étaient et resteront la cause de tous les Marocains, Roi, gouvernement et peuple, et un axe central de l’action politique, diplomatique et humanitaire que mène le Maroc, sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a affirmé, mardi à Rabat, le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara.