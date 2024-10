Marrakech : Signature d’un accord de coopération entre le CNONM et ses homologues des pays du Sahel

mercredi, 23 octobre, 2024 à 21:59

Marrakech – Un accord de coopération a été signé, mercredi à Marrakech, entre le Conseil National de l’Ordre des Notaires du Maroc (CNONM) et des organismes notariaux de quatre pays du Sahel, en vue de permettre à ces institutions de bénéficier de l’expérience marocaine cumulée dans ce domaine.

Signé en marge de la 33è édition du Congrès des Notaires d’Afrique, cet accord vise à renforcer les capacités scientifiques et pratiques des membres de ces organismes notariaux issus du Niger, du Tchad, du Mali et de la Guinée.

Ce partenariat incarne l’engagement du Maroc en faveur de la promotion de la coopération Sud-Sud, l’ouverture du Royaume sur le continent africain et sa volonté de transférer son expérience à ces pays dans plusieurs domaines, dont le notariat.

Ce partenariat porte également sur les domaines de l’échange des informations, des formations et de la numérisation.

Une deuxième convention a également été signée entre le CNONM et l’Université Hassan 1er de Settat pour le lancement d’une Licence professionnelle de notariat, ainsi qu’un master dédié aux assistants et notaires marocains et étudiants issus de pays africains, en plus de l’ouverture du cycle du doctorat dans cette filière.

Dans ce contexte, le secrétaire général du CNONM, Rachid Tadlaoui, a indiqué, dans une déclaration à la presse, que l’accord avec ces pays du Sahel permettra le transfert d’expertise et d’expériences dans le domaine de la numérisation au profit des organismes représentant ces pays afin qu’ils puissent hisser la profession du notariat dans leur pays.

Dans ce contexte, il a ajouté que le CNONM avait précédemment signé un accord avec la Chambre des Notaires du Sénégal (CDNS), qui a permis à la CDNS d’adopter un nouveau système d’information appelé “Tawtiq Sénégal”.

Le notariat marocain jouit d’un grand rayonnement au niveau international, ce qui consolide la volonté de plusieurs pays africains de bénéficier des expériences cumulées par le Maroc dans le domaine de la numérisation liée au notariat en vue de développer ce domaine au niveau continental et protéger les contrats et les transactions, a-t-il ajouté.

Cette conférence constitue une opportunité d’échange d’expériences entre les pays africains dans le domaine de la numérisation en vue de développer le domaine du notariat, a-t-il relevé, notant que le Maroc est pionnier dans le domaine de la digitalisation liée au notariat, sur le continent.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 33è Congrès des Notaires d’Afrique réunit plus de 700 notaires issus de 19 pays africains, en plus de responsables, magistrats et universitaires, pour débattre des enjeux et opportunités de la digitalisation du notariat africain.

Au menu des débats figurent quatre panels axés sur “Le Notariat numérique et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme”, “La digitalisation du Notariat, levier d’investissement et de développement durable”, “L’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur le Notariat” et “Le contrat authentique électronique”.