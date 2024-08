Martil: “Kounouz Achamal”, un espace de soutien à l’économie sociale et solidaire

jeudi, 22 août, 2024 à 21:44

Martil – Les infrastructures de soutien aux coopératives et aux unités de l’économie sociale et solidaire (ESS) à Martil se sont renforcées avec l’inauguration de l’espace de commercialisation “Kounouz Achamal”.

Ce marché solidaire des produits du terroir, qui a ouvert ses portes jeudi en présence de responsables de la préfecture de M’diq-Fnideq et d’acteurs économiques et associatifs, s’inscrit dans le cadre du programme “Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes” de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au niveau de la préfecture.

Cette plateforme commerciale, qui vient répondre aux aspirations des bénéficiaires, contribuera à la valorisation et la commercialisation des produits du terroir et artisanaux, et offrira aux coopératives des espaces d’exposition adaptés à leurs besoins.

Elle constitue ainsi un nouvel espace, pouvant accueillir plus de 40 exposants, pour soutenir l’économie solidaire, puisqu’elle est dédiée à la vente, tout au long de l’année, des produits des coopératives de la préfecture de M’diq-Fnideq.

Cet espace sera notamment dédié à la vente des plantes médicinales et aromatiques, des produits cosmétiques, des huiles et du miel, ainsi que les produits artisanaux et céramiques, et ce afin d’assurer une intégration à terme de l’économie solidaire dans le tissu économique national.

Cet espace économique, mis en place pour une enveloppe budgétaire totale d’un million de dirhams (800.000 dhs mobilisés par l’INDH), s’inscrit dans le cadre des projets soutenus par l’Initiative dans sa troisième phase 2019-2024, dont l’un des objectifs est l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes, ainsi que des coopératives.

Selon Amina Ghayati, présidente de l’Association régionale de l’Union nationale des femmes du Maroc (UNFM) à la préfecture M’diq-Fnideq, partenaire du projet, cet espace vient répondre aux besoins des coopératives de la préfecture oeuvrant dans le domaine de la valorisation des produits du terroir et de l’artisanat, ainsi que ceux des jeunes porteurs de projets.

“Kounouz Achamal” apportera une valeur ajoutée aux produits des coopératives impliquées dans ce projet, a-t-elle ajouté, notant que l’espace contribuera également à augmenter la production des coopératives et des auto-entrepreneurs oeuvrant dans le domaine de l’économie sociale et solidaire au niveau de la préfecture.