M’diq-Fnideq: Déroulement du RGPH 2024 dans de bonnes conditions

mardi, 3 septembre, 2024 à 20:19

M’diq – L’opération de collecte des données dans le cadre du 7ème Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) se poursuit, mardi au niveau de la préfecture de M’diq-Fnideq, dans de bonnes conditions et un climat d’interaction positive des ménages.

Cette opération, qui se poursuivra jusqu’au 30 septembre, est marqué par une forte mobilisation des équipes du recensement, le but étant d’assurer sa réussite au niveau des cinq communes relevant de la préfecture, dont trois urbaines et deux rurales.

Ce recensement, réalisé en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et en conformité avec les recommandations de la Commission statistique des Nations Unies, permettra de fournir une image réelle de la population et de l’habitat.

Dans une déclaration à la MAP, le superviseur provincial de l’opération de recensement à la préfecture de M’diq-Fnideq, Issam Chiadmi, a souligné que la collecte des données auprès des ménages au niveau de la préfecture a été précédée par une opération de reconnaissance du terrain et de mise à jour cartographique, tenue les 30 et 31 août.

Il a, par ailleurs, mis en avant le recours accru à la technologie dans cette opération, à travers la digitalisation de l’ensemble des étapes de cette opération, y compris les travaux cartographiques, l’opération de sélection des participants, la collecte des données via des tablettes contenant des questionnaires et des cartes détaillées, ainsi que l’analyse des données qui suivra la collecte des données.

Selon M. Chiadmi, la préfecture compte 7 zones de supervision chacune comprenant 12 contrôleurs, qui encadrent chacun 3 à 4 enquêteurs, soit un total de 386 enquêteurs, tous issus de la préfecture et recensant des zones proches de leurs lieux de résidence.

Il a aussi fait état de la mobilisation de l’ensemble des moyens matériels, humains et logistiques nécessaires pour la réussite de cette opération, précisant, dans ce sens, que plus de 30 véhicules et 490 tablettes électroniques ont été mis à la disposition des équipes du recensement.

M. Chiadmi s’est, en outre, arrêté sur le rôle des autorités locales dans le bon déroulement de cette opération, mettant en avant le bon accueil et la grande coopération affichée par les habitants.

Il est à noter que ce recensement revêt une importance capitale pour la planification des politiques publiques et le développement socio-économique du pays, offrant une photographie détaillée de la société marocaine et de son évolution.

Les résultats qui découleront de ce recensement permettront d’affiner les politiques publiques, d’orienter les investissements et de répondre aux besoins spécifiques de chaque région.